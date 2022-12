Regno Unito, fonti stampa: il principe Carlo definisce “spaventosi” i piani per portare i migranti in Ruanda

Il Principe Carlo avrebbe definito “spaventosi” i piani per l’espulsione in Ruanda dei migranti che cercano di entrare nel Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Times”, citando una fonte vicina al Principe di Galles. Il commento, secondo la fonte, sarebbe stato espresso nel corso di una conversazione privata. Un portavoce del Principe ha successivamente precisato che politicamente Carlo “rimane neutrale”. “Non vorremmo commentare presunte conversazioni private anonime con il Principe di Galles, se non per ribadire che rimane politicamente neutrale. Le questioni politiche sono decisioni che spettano al governo”, ha detto il portavoce.

Il primo volo organizzato dal ministero dell’Interno britannico per il Ruanda, nell’ambito del piano di ricollocazione dei migranti, si terrà la prossima settimana. A stabilirlo l’Alta corte sulle ingiunzioni del Regno Unito che si è espressa ieri su una seconda ingiunzione presentata dall’ente di beneficienza per i rifugiati Asylum Aid, contro la politica di ricollocamento dei migranti annunciata lo scorso aprile dalla ministra dell’Interno, Priti Patel. “Un volo di espulsione che porterà i primi richiedenti asilo in Ruanda la prossima settimana può andare avanti”, ha stabilito l’Alta Corte nel dispositivo della sentenza. Sull’aereo dovrebbero salire circa 30 persone mentre gli attivisti hanno affermato che il piano del governo “non è sicuro” e che gli avvocati di quasi 100 migranti hanno presentato ricorsi chiedendo che i loro assistiti rimangano nel Regno Unito. Il ministero dell’Interno sostiene che la politica dissuaderà le persone dal compiere i “pericolosi attraversamenti illegali” attraverso il canale della Manica.

