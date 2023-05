Regno Unito: le elezioni locali rappresentano una minaccia per i conservatori

Le forze politiche del Regno Unito potrebbero subire considerevoli cambiamenti in occasione delle elezioni locali che si tengono oggi nel Paese. Si torna al voto in 230 giunte comunali in Inghilterra e per l’elezione diretta dei sindaci di quattro grandi città: Bedford, Leicester, Mansfield e Middlesbrough. Non ci saranno elezioni in Galles e Scozia, ma l’Irlanda del Nord è chiamata alle urne (il prossimo 18 maggio) per votare su tutti gli 11 consigli locali. Considerando che la maggior parte dei consigli comunali, 152 per l’esattezza, seleziona i seggi elettorali, ci si aspetta possibili cambiamenti in grado di impattare, in larga scala, la politica di tutto il Regno Unito. Nel più grande test alle urne in vista delle elezioni generali che si terranno entro gennaio del 2025, i voti in Inghilterra forniranno indizi vitali per capire se il Partito laborista è sulla buona strada per formare il prossimo governo o se, al contrario, il primo ministro Rishi Sunak è riuscito a ripristinare la fiducia dei cittadini nei conservatori, dopo che i suoi predecessori, Boris Johnson e Liz Truss, ne avevano minato la stabilità.

La mancanza di significativi progressi dei laboristi alle ultime elezioni locali significa che i conservatori hanno ancora un numero maggiore di consiglieri e controllano più consigli di qualsiasi altro partito. Tuttavia, questo potrebbe essere cambiare. Difendere più di 3 mila seggi (oltre la metà del loro totale in Inghilterra) dopo continui scandali e una crisi interna del Partito potrebbe infatti rivelarsi più difficile del previsto per Sunak. Dal canto suo, il leader laborista Keir Starmer cercherà di capitalizzare il forte vantaggio espresso negli ultimi sondaggi nazionali, che dà al suo partito un vantaggio di 18 punti, con il partito al 44 per cento dei voti e i Tory in calo di due punti al 26 per cento. Più della metà dei cittadini britannici, circa il 55 per cento, secondo il sondaggio di Ipsos Uk, si aspetta che alle elezioni locali i conservatori perdano seggi, mentre il 45 per cento degli intervistati ha invece affermato di aspettarsi che il partito di Starmer ne ottenga di nuovi.

Alcuni dei confronti cruciali si verificheranno nelle giunte comunali in cui i due principali partiti si stanno battendo per il controllo; in particolare Dartford e Medway, entrambi attualmente gestiti dai conservatori. Nel 2016, tutte e due le aree avevano votato drasticamente a favore della Brexit, e ora rappresentano una sfida per Starmer, che cerca di scrollarsi di dosso l’immagine del suo partito come pro Ue. D’altro canto però, il partito di Sunak rischia di perdere voti a Canterbury, Ashford, Thurrock, Basildon, Harlow Mid Sussex e East Hertfordshire, dove i laboristi sperano di sgretolare il famoso “muro blu” dei conservatori. L’esito delle elezioni locali, tuttavia, non dipende solo dalla performance dei due maggiori partiti britannici. Sia laboristi che conservatori potrebbero infatti incassare un duro colpo dai Liberaldemocratici e dai Verdi, il che lancerebbe un forte segnale riguardo il mancato entusiasmo dei cittadini britannici per i due più probabili contendenti al potere. A prescindere dal risultato, tuttavia, questo voto sarà l’ultimo banco di prova per Sunak e il suo governo prima delle prossime elezioni nazionali.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram