Ucraina, la Direzione principale dell’intelligence: “Effettuato uno scambio di prigionieri con la Russia”

L’Ucraina e la Russia hanno concordato lo scambio di cinque prigionieri. È quanto riferito dalla Direzione principale dell’intelligence, secondo cui “oggi, il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra ha condotto un altro scambio secondo la formula 5 per 5. Cinque cittadini ucraini sono tornati a casa. Tutti le persone rilasciate sono civili detenuti illegalmente dalle forze di occupazione”, ha affermato la direzione dell’intelligence. Si noti che tre civili sono stati catturati dalle truppe russe durante l’occupazione di Hostomel, nella regione di Kiev. Oltre allo scambio di prigionieri, la Direzione principale dell’intelligence è riuscita a ottenere il corpo di un soldato ucraino defunto.

Zelensky a Mykolaiv per la prima volta dall’inizio del conflitto

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Mykolaiv, città situata nell’area meridionale dell’Ucraina, per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. Secondo quanto riferisce il canale Telegram di Zelensky, il presidente ha discusso con i rappresentanti locali di importanti questioni regionali, dello stato dell’economia, del ripristino dell’approvvigionamento idrico e della situazione del settore agricolo. “Particolare attenzione è stata prestata alle minacce provenienti da terra e dal mare. Non smettiamo di lavorare per la vittoria”, ha detto Zelensky. Stando a quanto riferito dal capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, i temi chiave della visita nella regione sono stati proprio “il ripristino dell’approvvigionamento idrico di Mykolaiv, che è stato ostacolato da danni alle reti di approvvigionamento idrico a causa dei bombardamenti russi, ed è una questione fondamentale”, ma anche la situazione settore agricolo. “La raccolta è un processo molto importante, così come la fornitura di aziende agricole delle attrezzature tecniche e del carburante necessari. Molto dipende dalla disponibilità di locali per lo stoccaggio del grano e dalla formazione di nuove rotte logistiche”, ha detto Yermak.

I rappresentanti del comando militare della regione hanno informato il presidente sulla situazione nella zona di combattimento a terra e nel Mar Nero e hanno discusso delle minacce provenienti da terra, mare e dalla regione separatista moldava dalla Transnistria, oltre che della situazione sull’isola dei Serpenti. Il presidente Zelensky ha quindi conferito un’onorificenza al governatore regionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, e ha ispezionato l’edificio dell’amministrazione regionale distrutto da un attacco missilistico. Il capo dello Stato ucraino, infine, ha incaricato di fornire l’assistenza necessaria alle famiglie delle persone uccise nel bombardamento dell’edificio.

Kiev: “Ritorno ai negoziati a fine agosto, prima rafforzare la nostra posizione”

L’Ucraina potrà riprendere i negoziati con la Russia solo dopo aver rafforzato la sua posizione sul terreno e ciò potrebbe accadere entro la fine di agosto. Lo ha riferito il capo della squadra negoziale ucraina nei colloqui con la Russia, David Arakhamia, parlando a “Voice of America”. Secondo Arakhamia, l’Ucraina potrà riprendere il processo negoziale dopo che sarà effettuata una controffensiva in alcune aree del Paese dove sono in corso i combattimenti più duri contro le forze russe. Il negoziatore e parlamentare ucraino, tuttavia, non ha specificato a quali zone stesse facendo riferimento per non fornire troppe informazioni al nemico. “Non vogliamo condividere i nostri piani con i russi, perché potrebbero leggerli su fonti d’informazione aperte. Ma penso che effettueremo un’operazione controffensiva in alcune aree”, ha detto Arakhamia. Il capo della delegazione ai colloqui con la Russia ha spiegato che l’Ucraina è ora in una posizione negoziale debole, quindi non è il momento di tornare al tavolo dei negoziati.

Regno Unito e Germania ribadiscono l’assistenza militare a Kiev

Il Regno Unito offre l’addestramento di migliaia di militari, mentre la Germania garantisce che presto saranno consegnati nuovi armamenti: l’assistenza militare internazionale all’Ucraina per difendersi dall’invasione russa prosegue. Il premier britannico, Boris Johnson, recatosi a sorpresa ieri a Kiev, ha annunciato di aver offerto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la possibilità di addestrare sino a 10 mila ogni 120 giorni, oltre che fornire assistenza e consulenza alle forze armate del Paese. Johnson si conferma, quindi, il leader più attivo in Europa per quanto concerne il sostegno militare all’Ucraina, ponendosi da contraltare proprio al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, spesso criticato per le esitazioni della Germania nell’invio di armamenti. Scholz, tuttavia, ieri sera in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Dpa” ha promesso che le armi tedesche, richieste dall’Ucraina per combattere gli invasori russi, arriveranno in tempo. “Sapete che c’è una lunga lista di clienti che aspettano di ricevere (i nostri armamenti) da due o tre anni”, ha detto il cancelliere, secondo cui il governo sta lavorando per modificare l’ordine di queste consegne. Scholz ha ribadito, inoltre, che le consegne avverranno dopo che i militari delle forze armate ucraine saranno addestrati all’utilizzo di sistemi antimissile e lanciarazzi multipli.

La situazione sul terreno: attacchi missilistici a Poltava e Odessa

Le forze russe hanno lanciato sei missili contro la raffineria di petrolio di Kremenchug, nella regione ucraina di Poltava. A riferirlo il governatore regionale, Dmitry Lunin, sul suo canale Telegram. “Sei missili russi hanno colpito la raffineria di petrolio di Kremenchug, che comunque non al momento non è in funzione, mentre due hanno colpito la centrale termica. Fortunatamente, non ci sono state vittime”, ha scritto Lunin, secondo cui dall’inizio dell’invasione russa, i due impianti hanno subito i danni più gravi fra le varie infrastrutture della regione. Un attacco missilistico è avvenuto nella notte anche nella regione di Odessa. Secondo quanto riferito dal portavoce dell’amministrazione regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, il sistema di difesa aerea dell’Ucraina ha neutralizzato due missili da crociera Onyx russi lanciati contro la regione di Odessa. “Nella notte, l’esercito russo ha attaccato la regione di Odessa con due missili da crociera Onyx. Sono stati lanciati dal sistema missilistico costiero installato nel territorio della Crimea. I missili sono stati distrutti dalle difese aeree ucraine”, ha scritto il portavoce.

Severodonetsk, evacuazione dei civili ad Azot

Per procedere con le evacuazioni dei civili presenti nell’impianto chimico Azot di Severodonetsk, nella repubblica popolare di Luhansk, sarà necessario distruggere le posizioni ucraine intorno a Lisichansk. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della repubblica popolare in Russia, Rodion Miroshnik. “Per una vera e propria evacuazione dei civili da Azot, è necessario distruggere le posizioni ucraine intorno a Lysichansk e rimuovere la minaccia di bombardamenti sia da Severodonetsk che da Rubizhne. Le forze alleate stanno ora lavorando per risolvere questo problema”, ha aggiunto Miroshnik. Secondo l’ambasciatore, la principale minaccia di bombardamenti proviene non solo dal territorio di Azot, ma anche dalle alture dominanti nell’area della vicina città di Lisichansk. Da queste postazioni, infatti, le forze ucraine bombardano la città con l’artiglieria e i mortai. L’impianto chimico Azot si trova nella città di Severodonetsk, e al momento è sotto il controllo di formazioni armate ucraine.

