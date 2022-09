Regno Unito: contrazione del Pil dello 0,3 per cento ad aprile

Il Pil del Regno Unito è diminuito dello 0,3 per cento ad aprile, proseguendo il calo dello 0,1 per cento registrato a marzo. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica nazionale (Ons), secondo cui la riduzione dell’attività di test e tracciamento del Sistema sanitario nazionale (Nhs) ha pesato sull’economia, mentre i problemi della catena di approvvigionamento hanno colpito le fabbriche. “Il settore dei servizi ha registrato un calo dello 0,3 per cento nell’aprile 2022 e questi sono stati i principali fattori che hanno contribuito alla contrazione del Pil di aprile”, si legge nella nota dell’Ons.

La produzione è diminuita dello 0,6 per cento ad aprile 2022, trainata da un calo della produzione dell’1,0 per cento a livello mensile, e ciò è dovuto al fatto che le aziende continuano a segnalare l’impatto dell’aumento dei prezzi e della carenza della catena di approvvigionamento. Si segnala un calo anche nel ramo delle costruzioni dello 0,4 per cento, dopo la forte crescita di marzo 2022, quando vi sono state attività di riparazione e manutenzione significative a seguito delle tempeste verificatesi nella seconda metà di febbraio 2022. Secondo l’Ons, è la prima volta che tutti i principali settori contribuiscono negativamente a una stima mensile del Pil da gennaio del 2021.

