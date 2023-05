Regno Unito: Carlo III incoronato re – LA DIRETTA

Re Carlo III è stato ufficialmente incoronato monarca del Regno Unito. È il quarantesimo monarca ad essere incoronato all’abbazia di Westminster. Camilla è stata incoronata regina dall’arcivescovo di Canterbury, per lei è stata usata la corona realizzata per la defunta regina Mary. La prima persona a rendere omaggio al re è stato l’arcivescovo di Canterbury; seguito dal futuro erede al trono, il principe William, che si è inginocchiato davanti a suo padre dicendo: “Io, William, principe di Galles, ti prometto la mia lealtà”.

Re Carlo III ha prestato giuramento di incoronazione ponendo la sua mano sulla Bibbia, mentre l’arcivescovo di Canterbury leggendo il giuramento. “Sei disposto a prestare giuramento?” ha chiesto l’arcivescovo di Canterbury. “Sono disposto”, ha risposto re Carlo.

Dopo che l’arcivescovo di Canterbury ha pronunciato una preghiera, il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha l’Epistola ai Colossesi, dal Nuovo Testamento. Sunak è un praticante indù che legge un libro biblico, e vale la pena notare che il monarca aveva incoraggiato un tema multireligioso per la cerimonia. Re Carlo III è inoltre il primo monarca a pregare ad alta voce di fronte a una congregazione dell’incoronazione, in quella che è stata definita una nuova “potente” aggiunta alla cerimonia.

La processione all’interno dell’abbazia di Westminster ha accompagnato re Carlo III e la regina Consorte l’altare dell’incoronazione. Nella processione erano presenti anche William e Kate, il principe e la principessa del Galles, e il loro figlio maggiore, il principe George, che riveste il ruolo di uno dei quattro paggi d’onore del re.

Re Carlo III è arrivato alla cerimonia d’incoronazione all’abbazia di Westminster indossando il mantello d’ermellino realizzato per l’incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Anche il resto della famiglia reale britannica ha indossato le vesti formali per presenziare alla cerimonia. Il principe Andrea è arrivato all’abbazia di Westminster per l’incoronazione di suo fratello re Carlo indossando le sue vesti formali dell’Ordine della Giarrettiera, nonostante sia stato rimosso come membro senior della famiglia reale per il suo rapporto con il pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Il principe Harry invece indossava un completo, ma ma nessuna divisa militare.

A differenza della precedente incoronazione, tenutasi per Elisabetta II nel 1953, re Carlo ha optato per una cerimonia più piccola, più breve e più “multiculturale”, in grado di riflettere – come da sua richiesta – la nazione britannica così com’è nel 2023. Uno dei motivi per cui re Carlo ha apportato questi cambiamenti alla sua cerimonia d’incoronazione, rendendola meno sontuosa e più accessibile, è perché la spesa della cerimonia viene pagata dai contribuenti britannici. E in un periodo in cui il Regno Unito sta affrontando una particolarmente difficile crisi del costo della vita, l’eccessivo sfarzo potrebbe mettere in cattiva luce la monarchia. Tuttavia, la stampa britannica stima che a causa dell’aumento dei costi della sicurezza per i reali, l’incoronazione di Carlo costerà 100 milioni di sterline (113 milioni di euro). Idealmente, l’incoronazione sarà una tale attrazione turistica che, secondo Buckingham Palace, più di 1 miliardo di sterline (1,4 miliardi di euro) dovrebbe confluire nell’economia del Regno Unito come risultato. Tuttavia, questi effetti sono difficili da studiare con precisione in anticipo.

