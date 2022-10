Regno Unito, il cancelliere Kwarteng annuncia l’inversione sul taglio tasse ai più ricchi

Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Kwasi Kwarteng ha annunciato un’inversione di marcia sul piano per ridurre l’aliquota massima dell’imposta sul reddito, che aveva scatenato critiche e difficoltà sui mercati finanziari. In una nota, Kwarteng ha spiegato le ragioni per il cambiamento di politica. “Dal sostegno alle imprese britanniche all’abbassamento del carico fiscale per i salari più bassi, il nostro piano di crescita definisce un nuovo approccio per costruire un’economia più prospera”, ha scritto Kwarteng in una nota. Tuttavia, secondo il cancelliere, “è chiaro che l’abolizione dell’aliquota fiscale” per i redditi più elevati è divenuta “una distrazione dalla nostra missione prioritaria di affrontare le sfide che il nostro Paese deve affrontare”.

“Di conseguenza, sto annunciando che non stiamo procedendo con l’abolizione dell’aliquota fiscale di 45 pence. Abbiamo capito e abbiamo ascoltato. Questo ci consentirà di concentrarci sulla realizzazione delle parti principali del nostro pacchetto di crescita”, ha rilevato Kwarteng.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram