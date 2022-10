Regioni: Brugnaro e Zaia il sindaco e il governatore più apprezzati

Il sindaco più apprezzato d’Italia è Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia. È quanto emerge dal Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso per i sindaci.

Con un 65 per cento di cittadini che si dicono disposti a votare nuovamente per lui in caso di elezioni, Brugnaro strappa il primo posto ad Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, che scivola quest’anno in terza posizione, con il 62 per cento dei voti, preceduto anche da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che incassa il 64 per cento, e che era arrivato quarto nell’edizione dello scorso anno.

I sindaci eletti alle amministrative di giugno 2022 non rientrano nella classifica, che vede nella parte alta anche i primi cittadini delle grandi città: ad occupare il quarto posto è infatti Giuseppe Sala, sindaco di Milano, con il 60 per cento, mentre la quinta posizione è occupata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che totalizza il 59,5 per cento dei voti, a pari merito con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Per la prima volta da molte edizioni, quella di quest’anno non vede Napoli relegata nelle parti più basse della classifica. Stesso, positivo risultato, anche per la Capitale, che con il sindaco Roberto Gualtieri scale le posizioni e si posiziona quest’anno a metà classifica, al 37mo posto.

Guadagna invece il 15mo posto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. In coda alla graduatoria il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, a pari merito con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e il primo cittadino di Lecce Carlo Maria Salvemini. Per quanto riguarda i presidenti di Regione, il governatore del Veneto, Luca Zaia, si conferma al vertice della classifica con il 70 per cento dei consensi. In testa al Governance poll da 12 anni, ossia da quando è stato eletto nel 2010, il presidente del Veneto è seguito quest’anno dal presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, dal presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e, in quarta posizione, dal governatore della Liguria, Giovanni Toti.

A pari merito in quinta posizione il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e quello della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, mentre seguono, in ex aequo, con il 50 per cento dei consensi, il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, e quello della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Chiudono la classifica il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al penultimo posto con il 37 per cento dei voti, e il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con il 35 per cento. Per quanto riguarda la metodologia, il Governance poll 2022 ha esaminato 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica.

