Regionali, exit poll: nel Lazio Rocca tra il 49 e il 53 per cento, in Lombardia Fontana tra il 48 e 52 per cento

Il centrodestra si avvia verso una doppietta alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Stando agli exit poll Francesco Rocca e Attilio Fontana saranno i prossimi governatori delle due regioni.

Exit poll Lazio: Rocca tra il 49 e il 53 per cento

Il secondo exit poll vede nel Lazio Francesco Rocca per il centrodestra tra il 49 e il 53 per cento. Alessio D’Amato per il centrosinistra tra il 30 e il 34 per cento. Donatella Bianchi per il Movimento 5 stelle tra il 12 e il 16. Rosa Rinaldi per Unione popolare tra 1 e 3 per cento. Sono gli esiti previsti dal secondo exit pool di Sky.

Exit poll Lombardia: Fontana tra i 48 e 52 per cento

Secondo gli exit poll realizzati da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Il candidato del centrodestra e presidente uscente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarebbe in netto vantaggio rispetto agli altri tre contendenti con una percentuale di voto accreditata tra il 48 e il 52 per cento. Lo sfidante dl centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, tra il 32 e il 36 per cento, la candidata civica sostenuta dal terzo Polo, Letizia Moratti, tra il 12 e il 16 per cento, mentre la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi tra l’1 e il 3 per cento.

I dati sull’affluenza

Il dato sull’affluenza, secondo le rilevazioni del Viminale provenienti da 195 Comuni su 378, si assesta al 43,25. Il dato è parziale sulla metà dei Comuni votanti.

