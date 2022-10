Regionali nel Lazio: verso il voto tra il 18 dicembre e fine gennaio

Il neo eletto in Parlamento col Pd, Nicola Zingaretti si dimetterà da presidente della Regione Lazio dopo l’approvazione del Collegato di bilancio in Consiglio regionale. “Un obiettivo che può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mi dimetterò. A quel punto la forbice credibile per le elezioni regionali sarà tra 18 dicembre e fine gennaio per il voto“. Lo ha detto lo stesso Nicola Zingaretti, intervistato a “Controcampo” sul sito de “Il Messaggero”.

“La legislatura regionale è conclusa. Noi abbiamo approvato il collegato di bilancio in giunta e adesso sta per andare in Consiglio: è molto importante, perché aiuta le famiglie, le imprese e soprattutto promuove una devoluzione dei poteri urbanistici verso Roma che non ha precedenti e che sarà il più potente fattore di sviluppo della città – ha spiegato il governatore Zingaretti -. Questo obiettivo può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mi dimetterò”. Per le elezioni regionali del Lazio si voterà quindi tra il 18 dicembre e fine gennaio 2023. Una volta approvato il collegato, e consegnate le dimissioni “a quel punto la forbice credibile per le elezioni regionali sarà tra 18 dicembre e fine gennaio – ha spiegato Zingaretti -. Dopo aver rovinato il ferragosto agli italiani eviterei di rovinare anche il natale, ma non deciderò io: si vota prima o dopo è una decisione che spetterà al Consiglio Regionale”, ha concluso Zingaretti.

