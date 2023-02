Regionali in Lombardia, Fontana: “Il governo Meloni ci ha assicurato che ci sarà vicino”

Al governo Meloni “presenterò tutte le istanze che avanza il nostro territorio che continua a essere in testa alle classifiche per la più alta percentuale di sviluppo e che ha bisogno di ulteriori spinte. Sicuramente a Roma troveremo sostegno e il governo Meloni ci ha assicurato che ci sarà vicino”. Lo ha detto il candidato presidente alla Regione Lombardia per il centrodestra Attilio Fontana intervenendo al dibattito pubblico in onda su Raitre alle 18:15 su Raitre.

Il presidente ha spiegato che “chiederò che si possa arrivare presto all’autonomia per essere più efficienti e immediati nelle risposte da dare ai cittadini senza togliere nulla a nessuno”. “Per quanto riguarda i Fondi europei – ha concluso – abbiamo già ricevuto per primi in Europa l’approvazione dei nostri progetti , siamo stati premiati per essere stati tra le regioni più virtuose per avere speso tutte le risorse che ci sono state date”.

