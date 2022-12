Reddito cittadinanza, Orlando: “Non è responsabile della carenza dell’offerta di lavoro”

Il ministro del Lavoro ha spiegato che “stanno entrando in vigore delle norme che consentiranno di fare due chiamate di lavoro e in caso di mancata risposta ci sarà un decalage e poi una perdita del Rdc"

Il Reddito di cittadinanza non è responsabile della carenza dell’offerta di lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ai microfoni di Rtl 102.5 spiegando che “stanno entrando in vigore delle norme che consentiranno di fare due chiamate di lavoro e in caso di mancata risposta ci sarà un decalage e poi una perdita del Rdc. Io mi sentirei di dire – ha sottolineato il ministro – che se un impatto c’è è abbastanza contenuto”.

“Credo ci sia l’esigenza di un confronto tra le parti sociali e le forze politiche della maggioranza per ridurre questo livello di precarietà”, ha aggiunto il ministro. “Qualche passo è stato fatto – ha spiegato – ma credo si debba fare molto di più, perché non possiamo mantenere una generazione in una condizione di precarietà permanente. Circa 30 anni fa si è cominciato a dire che la flessibilità era una condizione che doveva accompagnare l’ingresso al mondo del lavoro, ma sarebbe stata superata da una progressiva stabilizzazione: per qualcuno è avvenuto, per molti invece no, per molti la precarietà è rimasta una condizione che li ha accompagnati in un’età più matura”, ha aggiunto Orlando. “Oggi abbiamo molte risorse da investire su questo fronte. Il Pnrr prevede miliardi di formazioni e di politiche attive sul lavoro. Questo richiede un salto di qualità nelle regole”, ha sottolineato il ministro.

