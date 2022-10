Rdc-Ruanda: presidenti Tshisekedi e Kagame concordano il cessate il fuoco

I presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Ruanda, rispettivamente Felix Tshisekedi e Paul Kagame, hanno concordato un “cessate il fuoco” e di ripristinare la fiducia e di allentare la tensione tra i due Paesi in un momento di crescente tensione per via delle violenze che da settimane si verificano nell’est della Rdc. In una dichiarazione rilasciata al termine del loro incontro avvenuto ieri nella capitale dell’Angola, Luanda, il presidente angolano Joao Lourenco – che ha mediato i colloqui in qualitĂ di presidente di turno della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (Icglr) – ha annunciato un “cessate il fuoco” e una “tabella di marcia” verso la pacificazione, senza fornire alcun dettaglio. “Sono lieto di annunciare che abbiamo avuto risultati positivi, a nostro avviso, in quanto abbiamo concordato un cessate il fuoco, tra le altre misure”, ha affermato. Secondo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del vertice tripartito, le due parti hanno concordato di normalizzare le relazioni politiche e diplomatiche, di stabilire un clima di fiducia tra gli Stati della regione e di creare condizioni ottimali per il dialogo e la consultazione politica per risolvere l’attuale crisi di sicurezza nella Repubblica democratica del Congo orientale. La tabella di marcia prevede anche una “sconfitta immediata” delle Fdlr e dei suoi gruppi scissionisti (Cnrd, Fln, Rud-Urunana e Fpph-Abajyarugamba) che sono all’origine delle tensioni tra il Ruanda e la Repubblica democratica del Congo e svolgono un ruolo importante nell’insicurezza della Repubblica democratica del Congo”.

Raggiunto un accordo anche per contrastare con forza l’incitamento all’odio nella Rdc, che è aumentato nel recente passato prendendo di mira il Ruanda. La tabella di marcia – prosegue la dichiarazione – si impegna anche a riattivare il Joint Intelligence Team Rwanda-Rd Congo e a concordare le modalitĂ pratiche per combattere le Fdlr (Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, gruppo ribelle hutu attivo nell’est congolese) in coordinamento con meccanismi e blocchi regionali. Nell’ambito del processo per normalizzare le relazioni tra Kigali e Kinshasa, il vertice ha anche convocato una nuova riunione della Commissione mista permanente (Jpc) per il prossimo 12 luglio a Luanda. Il vertice di Luanda ha chiesto inoltre un’immediata prevenzione delle violazioni dell’integritĂ territoriale e il rispetto degli impegni assunti dagli Stati dell’Icglr al riguardo, oltre a concordare l’immediata creazione di un meccanismo di verifica ad hoc guidato da un ufficiale generale della Repubblica dell’Angola. Il meccanismo esaminerĂ le accuse mosse dal Ruanda e dalla Rdc per verificarne l’autenticitĂ . Per quanto riguarda la questione del Movimento 23 marzo (il gruppo ribelle accusato da Kinshasa di essere appoggiato dal Ruanda e che nelle ultime settimane ha lanciato un’offensiva nella provincia del Nord Kivu contro le Forze armate congolesi), il vertice ha convenuto che si tratti di una questione interna congolese da affrontare nel quadro del processo di Nairobi, lanciato ad aprile dal presidente keniota Uhuru Kenyatta nella sua qualitĂ di presidente di turno della ComunitĂ dell’Africa orientale (Eac) di cui Ruanda e Rdc sono entrambi membri. Il presidente Lourenco supervisionerĂ l’attuazione della tabella di marcia. L’iniziativa mira a creare una soluzione a lungo termine per la pace nella Repubblica democratica del Congo orientale e tra le opzioni concordate c’è il dispiegamento di una forza comunitaria dell’Africa orientale nella Rdc orientale per contrastare tutti i gruppi armati.

