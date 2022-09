Rdc-Ruanda: la Francia media nella crisi, Tshisekedi e Kagame si impegnano ad agire contro i gruppi armati

I governi della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e del Ruanda hanno accettato di collaborare per promuovere un’azione “regionale e coordinata” contro la minaccia rappresentata dai gruppi armati che effettuano attacchi nell’est congolese, in modo in particolare per ottenere il ritiro del Movimento del 23 marzo (M23). L’accordo, mediato dal presidente francese Emmanuel Macron, è stato formulato la scorsa notte durante un incontro tenuto a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite fra i presidenti Felix Tshisekedi e Paul Kagame, al termine di una giornata di interventi nei quali entrambi i capi di Stato nel loro intervento all’Onu avevano fatto riferimento alla crisi in atto nell’est congolese. In un comunicato diffuso al termine dei colloqui e citato dai media regionali, la presidenza congolese ha dato atto dell’incontro e dell’impegno comune concluso. Secondo Kinshasa, nel dialogo entrambe le parti hanno espresso la loro preoccupazione per la ripresa della violenza nell’est della Rdc e la loro determinazione a fornire una risposta regionale e coordinata alla minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati nella regione. “Al fine di creare le condizioni per un dialogo franco e costruttivo, necessario per il rilancio della cooperazione tra i paesi della regione e in conformità con il processo di Luanda (il processo di pace avviato in Angola, cit.), (le parti) hanno convenuto di agire insieme per ottenere il ritiro dell’M23 il prima possibile dalle località occupate nella Rdc”, si legge nel documento. Inoltre, si legge ancora, è stato concordato “il ritorno alle loro case di coloro che hanno dovuto sfollare da questa località a causa della guerra”, operazione da attuare “con il sostegno delle Nazioni Unite e dei loro partner dell’Unione africana, della Comunità dell’Africa orientale (Eac) e della Conferenza sui Grandi Laghi Regione (Icglr). Le parti hanno anche convenuto di “intensificare in modo sostenibile” la loro cooperazione per combattere l’impunità e porre fine all’azione dei gruppi armati nella regione dei Grandi Laghi, comprese le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr).

Nel suo intervento all’Onu, il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha ribadito la sua convinzione di un coinvolgimento ruandese negli attacchi compiuti nell’est del Paese dall’esercito di Kigali e altri gruppi armati. Tshisekedi ha sostenuto che “il coinvolgimento del Ruanda e la sua responsabilità nella tragedia vissuta dal mio Paese e dai miei connazionali nelle aree occupate dall’esercito ruandese e dai suoi alleati dell’M23 (il Movimento del 23 marzo) non sono più discutibili”. “Nonostante la mia buona volontà per la ricerca della pace, alcuni vicini non hanno trovato modo migliore per ringraziarci che aggredire e sostenere i gruppi armati che stanno devastando il Congo orientale”, ha detto ancora il capo dello Stato congolese, denunciando le continue interferenze da parte di Kigali e una volontà esplicita di fomentare i ribelli. “A dispetto del diritto internazionale, ancora una volta (il Ruanda) non solo ha interferito nella Rdc da marzo con incursioni dirette delle sue forze armate, ma occupa anche località nella provincia (orientale) del Nord Kivu tramite un gruppo terroristico armato, l’M23, al quale fornisce un massiccio sostegno in termini di equipaggiamento e truppe”, ha concluso.

Da parte sua, Kagame ha sostenuto che il sistema internazionale delle Nazioni Unite “non è più all’altezza della situazione”, osservando che questa è un’idea che “si diffonde sempre di più”. Nel suo intervento all’Assemblea generale Onu Kagame ha sottolineato come queste difficoltà siano emerse ad esempio nella gestione della sicurezza nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Paese che ha ospitato “la più vasta operazione Onu per la tutela della sicurezza”. “Nell’est congolese le condizioni securitarie non sono cambiate rispetto agli ultimi 20 anni”, ha detto Kagame, per il quale questa come altre sono “difficoltà che esigono cooperazione multilaterale e molteplici sforzi”. Kagame ha portato l’attenzione sull’impatto che la crisi della sicurezza congolese ha avuto nei Paesi confinanti. “I Paesi vicini, Ruanda in testa, sono stati esposti ad attacchi trasfrontalieri di fatto evitabili”, ha detto il presidente, per il quale “serve una volontà politica di mettere freno a questi attacchi”, senza “rovesciare sugli altri le responsabilità ”. “Trovare una soluzione è possibile”, ha detto ancora Kagame, osservando come la crisi sanitaria abbia insegnato a che punto la cooperazione internazionale “puo’ permettere di risolvere” i contenziosi.

Il Movimento del 23 marzo (M23), gruppo ribelle a maggioranza tutsi, è una delle principali forze combattenti nella Rdc che nel 2012 prese il controllo del capoluogo regionale del Nord Kivu, Goma. Successivamente il gruppo ha avviato dei colloqui con il governo congolese ma ha proseguito la lotta armata sostenendo che le sue richieste non siano mai state soddisfatte. I combattimenti tra le Fardc e i ribelli dell’M23 sono ripresi la scorsa primavera in particolare nel territorio di Rutshuru, nella provincia del Nord Kivu, dove nel febbraio 2021 fu ucciso in un’imboscata l’ambasciatore d’Italia a Kinshasa, Luca Attanasio, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo. Poco prima della ripresa dei combattimenti, lo scorso 19 maggio il gruppo M23 aveva emesso un comunicato in cui accusava le Fardc di aver schierato rinforzi nell’area attingendo ai membri di gruppi armati firmatari dell’accordo di pace e di aver bombardato le sue posizioni a Gasina, Rushari e Runyoni. I combattimenti sono ripresi in un momento in un momento delicato in cui le autorità di Kinshasa stavano cercando di rilanciare i colloqui diretti con i gruppi armati nel quadro del cosiddetto processo di Nairobi. In questo senso, emissari del governo – tra cui rappresentanti della presidenza congolese e l’ambasciatore keniota distaccato a Kinshasa – sono stati inviati nell’Ituri e nelle due province del Kivu per incontrare i delegati dei ribelli, delle milizie e di altri movimenti armati, ma gli sforzi non hanno avuto i risultati sperati anche per successivi attacchi effettuati nell’est congolese e le conseguenti accuse di implicazione rivolte al Ruanda da Kinshasa. Ai colloqui di Nairobi non ha peraltro partecipato l’ala del M23 guidata da Sultani Makenga e Bertrand Bisimwa, complicando ulteriormente la strada verso la riconciliazione.

