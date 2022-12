Ratzinger, le dimissioni dal soglio pontificio e il precedente di Celestino V

Al secondo giorno di conclave, e al quarto scrutinio, alle 17:56 del 19 aprile del 2005, la fumata bianca sopra piazza San Pietro a Roma annuncia al mondo l’elezione a Papa di Joseph Ratzinger. All’età di 78 anni, con il nome di Benedetto XVI, Ratzinger sale al soglio pontificio e resta alla guida dello Stato del Vaticano per poco meno di otto anni. Le dimissioni arrivano nel febbraio del 2013 con una sintetica comunicazione al Concistoro: “Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa – spiega Benedetto XVI -. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo sommo pontefice”. Così, in diretta televisiva mondiale, il 28 febbraio pomeriggio, con un elicottero Ratzinger si trasferisce dal Vaticano alla residenza papale di Castel Gandolfo.

Le dimissioni di Benedetto XVI non sono isolate nella storia della Chiesa cattolica. Altri sette prima di lui hanno rinunciato alla carica, ma tra tutti la sua storia ricorda – anche per i segni lasciati dallo stesso Ratzinger – quella di Celestino V, il cui mandato però durò poco meno di quattro mesi, dal 29 agosto al 13 dicembre del 1294. Anche Celestino V affidò a una breve comunicazione, ma in forma scritta, le sue dimissioni: “Mosso da ragioni legittime, per umiltà, per desiderio di migliore vita, di perfezionamento morale, e per obbligo di coscienza e scarsità di dottrina, per la debolezza del mio corpo, e la malignità dei plebei, per mancanza di sapere, al fine di recuperare la tranquillità perduta e le consolazioni del modo mio precedente di vivere, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato, e rinuncio espressamente al seggio, della dignità, al peso e all’onore, che esso comporta, dando da questo istante piena e libera facoltà al sacro collegio dei cardinali di scegliere e provvedere al nuovo pastore secondo le leggi canoniche della Chiesa universale”. Non è un caso che, in occasione di una visita a L’Aquila, in Abruzzo, dopo il grave terremoto, Ratzinger il 28 aprile del 2009 si sia recato in preghiera alla Basilica di Collemaggio, la stessa in cui tuttora ci sono le spoglie di Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone, che lì fu incoronato Papa con il nome di Celestino V.

Analogie tra i due sono rintracciabili anche nel contesto in cui furono eletti. L’elezione di entrambi è figlia di un momento di tensione interno alla Chiesa cattolica. Sulla nomina del nuovo Papa, tra il 1292 e il 1294, si era creato uno stallo: nel Sacro collegio, i cardinali francesi erano entrati in conflitto con quelli provenienti dalla nobiltà romana, i quali stavano acquistando centralità e spingevano per avere voce in capitolo sulla scelta. Dopo 27 mesi di Conclave l’ingerenza di Carlo II D’Angiò, re di Napoli – il quale fece irruzione in una delle riunioni del Sacro collegio a Perugia per sollecitare la scelta di un pontefice che potesse avallare il trattato con Giacomo II, re di Aragona, sui territori della Sicilia – sbloccò la situazione. La scelta dei cardinali di indicare un monaco eremita, senza alcuna esperienza di governo, probabilmente fu frutto della necessità di placare il malcontento crescente, sia tra i monarchi europei sia nel popolo, ma forse fu dettata anche dalla speranza di poter manovrare il nuovo eletto. Tuttavia, dopo pochi mesi, Celestino V lasciò la carica e, non a caso, gli successe Bonifacio VIII, esperto di diritto canonico, vicino a Edoardo I d’Inghilterra che a fianco di Luigi IX di Francia nel 1269 guidò l’ottava crociata.

L’elezione di Benedetto XVI, seppur meno travagliata, è stata frutto di un momento di alta tensione interna alla Chiesa cattolica, principalmente legata allo studio della riforma poi attuata dal suo successore Papa Francesco. E va contestualizzata in uno scenario storico diverso, dove più che famiglie e Stati si confrontano ideologie. Fin dalla scelta del nome papale, Ratzinger allude alla missione che si propone: “Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale” e “sulle sue orme desidero porre il mio ministero a servizio della riconciliazione e dell’armonia tra gli uomini e i popoli, profondamente convinto che il grande bene della pace è innanzitutto dono di Dio”. Un impegno alla pace che guarda alle origini della Chiesa cattolica. Non a caso il predecessore a cui si ispira, Benedetto XV, nella prima enciclica “Ad Beatissimi Apostolorum” del 1914 condanna il modernismo, corrente teologica del cattolicesimo secondo cui il messaggio cristiano va adeguato alla società contemporanea in evoluzione. E nella sua prima enciclica “Deus caritas est” Ratzinger sollecita la necessità del ritorno all’origine e alla tradizione della Chiesa cattolica individuando il legame tra Vecchio e Nuovo Testamento: “La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti, un realismo inaudito. Già nell’Antico Testamento la novità biblica non consiste semplicemente in nozioni astratte, ma nell’agire imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio”, scrive Benedetto XVI, ricordando il protocollo in base al quale l’uomo sarà giudicato alla fine dei tempi. Nella Chiesa divisa tra tradizionalisti e progressisti, però, dopo otto anni Ratzinger decide di lasciare il soglio pontificio. E a succedergli sarà Jorge Mario Bergoglio che secondo le indiscrezioni al tempo pubblicate da un vaticanista nel corso dell’elezione di Ratzinger sarebbe arrivato secondo. Papa Francesco, argentino e primo pontefice proveniente dal continente americano, definito dagli oppositori “Papa comunista” e che sta promuovendo una riforma della Chiesa cattolica orientata, in parte, a un’apertura alle istanze della società contemporanea.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram