Rara protesta contro le misure anti-Covid valute da Xi Jinping alla vigilia del Congresso

Una rara protesta contro le misure anti-pandemiche volute dal presidente Xi Jinping si è tenuta brevemente oggi a Pechino, a tre giorni dal Congresso nazionale del Partito comunista che potrebbe conferire al leader cinese uno storico terzo mandato. Lo riporta la “Cnn”, allegando immagini e filmati che mostrano striscioni sistemati sul cavalcavia di un’importante arteria stradale nel nord-ovest della capitale. “Dì no al test Covid, sì al cibo. No al lockdown, sì alla libertà. No alle bugie, sì alla dignità. No alla rivoluzione culturale, sì alla riforma. No al grande leader, sì al voto. Non essere uno schiavo, sii un cittadino”, si legge in uno degli striscioni, che invitano all’estromissione del leader “traditore” e alla fine delle draconiane politiche per il contenimento del Covid-19. Le foto mostrano anche una colonna di fumo levarsi dal ponte, che potrebbe essere quello di Sitong. Le autorità cinesi non si sono espresse sull’incidente e le discussioni online sull’episodio sono state rapidamente censurate.

In vista del Congresso, l’amministrazione di Pechino ha rafforzato le misure di sicurezza e sospeso l’erogazione di alcuni servizi. Fino al 23 ottobre gli addetti alla sicurezza pattuglieranno le strade della capitale e rafforzeranno i controlli sui soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per il regolare svolgimento dei lavori. Alcuni corrieri postali hanno sospeso le consegne e i regolatori hanno rafforzato la censura online in tutta la nazione, disabilitando alcuni strumenti utili ad arginare i filtri imposti dal governo sui contenuti sensibili. Il tutto si somma ad un nuovo incremento delle restrizioni anti-pandemiche, con quarantene e test a tappeto in numerose città e province. Il controllo dei contagi durante il Congresso ha imposto un’altissima pressione soprattutto sulle autorità sanitarie di Pechino, che hanno impedito a molti residenti di fare ritorno nella capitale dopo le vacanze per la Festa nazionale del primo ottobre.

Il Congresso – che si terrà presso la Grande sala del popolo di Pechino – potrebbe conferire a Xi Jinping uno storico, terzo mandato come segretario generale del partito e promuovere i suoi accoliti ai vertici della leadership. Si tratta di un passaggio cruciale per la parabola politica del presidente cinese, che dovrà misurarsi con il malcontento suscitato – anche all’interno del partito – dalla controversa gestione dell’epidemia di Covid-19, dal forte rallentamento dell’economia e dal graduale invecchiamento della popolazione. Fattori cui si somma la crescente rivalità con gli Stati Uniti, l’impatto della guerra in Ucraina e aspre critiche internazionali per le politiche adottate a Hong Kong e nello Xinjiang. Al Congresso – convocato a cadenza quinquennale dal 1921 – parteciperanno 2.296 delegati scelti in rappresentanza dei quasi 90 milioni di iscritti al Partito. I lavori saranno aperti direttamente da Xi, che pronuncerà un discorso in cui saranno delineati gli obiettivi strategici dei prossimi cinque anni. Tra i principali temi affrontati, secondo gli osservatori, emergeranno la questione taiwanese, la crescita economica, lo sviluppo della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e la conferma della strategia di “tolleranza zero” contro il Covid-19.

Durante l’assemblea – che dovrebbe chiudersi nell’arco di una settimana – sarà discussa una proposta d’emendamento allo statuto del Partito ed esaminato un rapporto della Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, il principale ente statale deputato al contrasto della corruzione. I delegati ufficializzeranno inoltre con una votazione formale i massimi dirigenti della forza politica, selezionati con un processo opaco che prevede anche una serie di incontri tenuti faccia a faccia da Xi prima del Congresso. I primi ad essere eletti saranno gli esponenti del Comitato centrale – composto da circa 200 effettivi e 170 supplenti -, che a loro volta selezioneranno i 25 membri del Politburo e le personalità che siederanno nel suo Comitato permanente, fulcro di tutti i processi decisionali.

La futura composizione del Comitato permanente – che attualmente conta sette membri – sarà un importante barometro per misurare l’influenza di Xi all’interno del Partito e la sua capacità di promuovere uomini di fiducia vincendo le resistenze interne. La presenza di alleati ai vertici della diplomazia, della sicurezza e dell’apparato economico è infatti di fondamentale importanza per il leader cinese, che nell’ultimo decennio ha accumulato un significativo potere attraverso un capillare controllo dell’informazione, modifiche costituzionali (come l’abolizione dei due mandati presidenziali nel 2018) ed epurazione degli avversari politici attraverso sporadiche campagne anti-corruzione. Oltre ad ottenere un terzo mandato come segretario generale del Partito, il 69enne Xi potrebbe essere riconfermato anche come presidente della Commissione militare centrale. Incarichi, questi, che potrebbero preludere ad un nuovo mandato come presidente cinese, eventualmente formalizzato in occasione del Congresso nazionale del popolo del prossimo marzo. L’altro grande protagonista dell’appuntamento sarà l’eterogeneo gruppo di delegati che prenderà parte ai lavori dell’assemblea, composta da tutti gli attuali membri del Politburo e della Commissione militare centrale. Parteciperanno inoltre ufficiali militari, governatori e segretari di Partito a livello provinciale, accademici e imprenditori delle aziende di Stato, oltre che rappresentanti da Hong Kong e Macao. Gli esponenti delle minoranze etniche rappresenteranno circa il 12 per cento dei delegati, mentre la componente femminile è aumentata del 3 per cento rispetto all’assemblea del 2017, arrivando al 27 per cento del totale (619 delegate).

