Rapporto Caritas: a Roma il 14,1 per cento della popolazione è a rischio povertà

A Roma nel 2020 le persone a rischio povertà erano pari al 14,1 per cento dell’intera popolazione cittadina. È quanto emerge dal rapporto Caritas, presentato stamattina, a Palazzo Lateranense sulla povertà a Roma dal titolo “False ripartenze?”. Nel corso del 2020 in Italia si sono raggiunti i livelli di povertà assoluta più elevati degli ultimi 15 anni. Secondo i dati Istat il 9,4 per cento dell’intera popolazione, pari a 5 milioni e 600 mila, vive in povertà assoluta con un incremento di circa 2 punti percentuali rispetto al 2019 (che segnava il 7,7 per cento sul totale). Risultano invece in povertà relativa 8 milioni di individui, pari al 13,5 per cento del totale della popolazione mentre si stima che le famiglie siano circa 2 milioni e 600 mila. In definitiva, nel 2020 il 28,8 per cento delle famiglie italiane ha dichiarato di avere subito un peggioramento della propria condizione economica rispetto all’anno precedente (nel 2019 la percentuale era del 25,8 per cento).

Calati nella realtà della Capitale i numeri mostrano che il 6 per cento dei romani, pur non rientrando nel gruppo di coloro che sono a rischio povertà, ha dichiarato di arrivare alla fine del mese con grande difficoltà, una percentuale superiore a quella che si registra in altre grandi città come Torino, Firenze, Milano e Genova, ma inferiore alla media italiana dell’8,2 per cento. Arriva al 7,4 per cento, invece, la quota di cittadini romani che vive in condizioni di grave deprivazione materiale, 3 punti percentuali sopra la media nazionale. Anche le famiglie romane, nel complesso, vivono una situazione più critica di quelle italiane: i nuclei monoreddito a Roma sono il 32,8 per cento, la percentuale italiana è del 28,7 per cento. “Il rapporto è molto utile e ponderoso sia nella parte analitica sia nella parte positiva. Purtroppo il rapporto ci ricorda che le misure straordinarie prese durante la pandemia hanno ridotto l’impatto ma non hanno impedito che le categorie più fragili ricevessero un ulteriore colpo, si è creato un elemento di precarietà lavorativa e abitativa molto significativa”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla presentazione in streaming.

Ma la situazione che desta maggiori preoccupazioni e chiama a una responsabile attenzione riguarda i minorenni in povertà assoluta, che nel nostro Paese sono 1 milione 337 mila. Ciò significa che al 13,5 per cento del totale dei minorenni in Italia non viene assicurato il soddisfacimento dei bisogni essenziali di sopravvivenza. A Roma ci sono dei territori municipali gravosamente colpiti dal fenomeno di minorenni che vivono in famiglie con redditi complessivi molto bassi: nel Municipio VI il 13,4 per cento delle famiglie con minorenni e nel V Municipio il 9,8 per cento presenta redditi pari o inferiori ai 25.000 euro. Anche il X e il VII presentano percentuali intorno al 9 per cento. Va anche osservato che ragionando in termini di reddito medio pro-capite nel Comune di Roma la condizione delle famiglie con figli presenta dei netti svantaggi. Difatti se il reddito medio pro-capite risulta essere pari a 21.790 euro, nel caso delle famiglie senza figli minori sale a 24.375 euro mentre quelli dei nuclei con minori cala a 13.119 euro. “Mettere il tema della riduzione delle disuguaglianze al centro è fondamentale, abbiamo cercato di farlo con le linee programmatiche e i primi atti concreti nell’approvazione del bilancio. Consolideremo la tendenza ad aumentare le risorse per le politiche sociali”, ha sottolineato il sindaco e poi annunciato che non ci sarà la chiusura al primo aprile delle strutture adibite all’accoglienza dei senza tetto nel periodo dell’emergenza freddo, queste resteranno aperte tutto l’anno. “Andiamo oltre il concetto di freddo e caldo, i 500 posti dei servizi sociali restano aperti, non chiudiamo il primo aprile ma andiamo avanti per tutto l’anno”, ha detto.

Rimangono le differenze tra i Municipi ma nel caso delle famiglie con minorenni sono meno marcate. I Municipi V e VI mantengono comunque il primato dei valori più bassi anche in questo caso. Considerando le stime sulla fascia di pensionati meno abbienti ancora alta è la quota di quelli con redditi inferiori agli 11.000 euro annui. In la distribuzione degli anziani con pensioni molto basse è più alta nel Municipio VII (10,8 per cento), segue il V (con il 10 per cento) e il VI (con 9,1 per cento). Gli ultimi due (Municipio VII e V) sono anche quelli con i valori di redditi individuali più bassi rispetto agli altri. Va sottolineato il calo dei nuclei romani di un -0,7 per cento rispetto all’anno precedente mentre è in aumento il numero delle famiglie costituite da una sola persona; in particolare i valori massimi di famiglie monocomponenti si registrano nel I Municipio (58,5 per cento) e quelli minimi nel VI Municipio (36,6 per cento). In definitiva quasi il 45 per cento della popolazione romana vive sola, contro il 44,6 per cento nell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’occupazione nel 2020 in Italia si è registrata una flessione occupazionale arrivando al tasso di occupazione pari al 62,6 per cento nella fascia di età 20-64 anni, dato che allontana il raggiungimento dell’obiettivo del 67 per cento come era stato fissato dalla Strategia Europa 2020. Su Roma vengono in forte evidenza i dati inerenti al tasso di occupazione (69,9 per cento) e quello di mancata partecipazione al lavoro (pari al 14,4 per cento), ma anche il cosiddetto “lavoro povero”. Osservando l’incidenza dei lavoratori che hanno contratti a termine da più di 5 anni si nota che a Roma il tasso è pari al 21 per cento, una condizione che riguarda coloro che si trovano nella cosiddetta trappola della precarietà. A questa si va ad aggiungere la situazione dei dipendenti con una retribuzione inferiore ai 2/3 di quella mediana sul totale, che a Roma raggiunge il 13,5 per cento dei lavoratori, con valori superiori a quelli del Lazio (11,1 per cento) e a quella di alcuni altri grandi Comuni come Milano (12,5 per cento), Bologna (11,5 per cento), Genova (10,9 per cento), Firenze (8,3 per cento) e Torino (8,1 per cento).

Anche nella fattispecie del part-time involontario Roma si posiziona peggio di Firenze, Torino, Genova e Milano e sopra la media italiana dell’11,7 per cento, con il 13,8 per cento sul totale dei dipendenti. La soddisfazione per il lavoro svolto a Roma riguarda solo il 7,5 per cento dei lavoratori mentre la percentuale degli occupati sovraistruiti interessa quasi 1/3 del campione (27,2 per cento) a fronte del 24,6 per cento della media dei grandi Comuni.

