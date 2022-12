Qin Gang sarà il nuovo ministro degli Esteri della Cina

Considerato tra i promotori di una politica internazionale aggressiva da parte della Cina, il nuovo ministro degli Esteri potrebbe favorire un atteggiamento ancor più assertivo su numerosi dossier dell’attualità regionale e globale, in particolare sulla questione Taiwan

Il nuovo ministro degli Esteri della Cina sarà Qin Gang, che fin qui ha ricoperto l’incarico di ambasciatore negli Stati Uniti. Lo ha annunciato oggi l’emittente radiofonica di Stato. Qin prenderà il posto di Wang Yi, che ha guidato la diplomazia cinese dal marzo del 2013.

Considerato tra i promotori di una politica internazionale aggressiva da parte della Cina, il nuovo ministro degli Esteri potrebbe favorire un atteggiamento ancor più assertivo su numerosi dossier dell’attualità regionale e globale, in particolare sulla questione Taiwan. Nel suo periodo negli Stati Uniti, iniziato nel luglio del 2021, Qin ha tuttavia avuto anche modo di stringere proficui rapporti di collaborazione con esponenti chiave dell’amministrazione del presidente Joe Biden, soprattutto con il segretario di Stato Antony Blinken e con la segretaria al Tesoro Janet Yellen, che ha incontrato personalmente lo scorso 15 dicembre. Ha inoltre mantenuto aperte le linee di comunicazione con i vertici dell’amministrazione durante la crisi della scorsa estate, seguita alla visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Questo non significa necessariamente che le relazioni tra Usa e Cina siano destinate a migliorare: di recente, il diplomatico cinese ha scritto un articolo per la rivista online “The National Interest”, nel quale ha criticato duramente la politica estera perseguita dall’amministrazione Biden.

“Se la gente deciderà di vedere il mondo attraverso la prospettiva ‘democrazia contro autoritarismo’, allora andremo verso un mondo fatto di divisione, di competizione e di conflitto”, ha spiegato Qin. Secondo il portale statunitense “Semafor”, che ha anticipato la notizia della nomina nelle scorse ore, la rapidità dell’ascesa di Qin all’interno del Partito comunista cinese riflette la sua vicinanza al presidente Xi Jinping. “Molti diplomatici cinesi devono fare gavetta nei dipartimenti regionali dell’esteso e irreggimentato ministero degli Esteri. Qin ha seguito un percorso diverso grazie al suo periodo da capo del protocollo del ministero, una posizione attraverso la quale ha supervisionato molte delle interazioni di Xi con gli altri leader mondiali”, sottolinea l’articolo. L’intelligence statunitense aveva previsto la nomina di Qin a ministro degli Esteri già dopo l’incontro a Bali tra i presidenti Biden e Xi, a margine del vertice del G20, confronto durante il quale i due leader hanno stabilito l’apertura di una linea di comunicazione diretta per evitare potenziali incidenti in grado di degenerare in un conflitto aperto.

