Qatar: Eni si unisce a TotalEnergies per il giacimento di Gnl più grande al mondo

TotalEnergies era già stato scelto una settimana fa per acquisire il 6,25 per cento del progetto che punta ad aumentare del 60 per cento entro il 2027 la produzione di gas naturale liquefatto per i Paesi del Golfo

Il Qatar ha scelto Eni come secondo partner straniero dopo TotalEnergies per sviluppare il più importante campo di giacimento di gas naturale liquefatto (Gnl) al mondo. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia del Qatar e amministratore delegato di Qatar Energy, Saad Sherida al Kaabi, durante una conferenza stampa. TotalEnergies era già stato scelto una settimana fa per acquisire il 6,25 per cento del progetto che punta ad aumentare del 60 per cento entro il 2027 la produzione di gas naturale liquefatto per i Paesi del Golfo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram