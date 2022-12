Putin: “Spero che l’Occidente la smetta con le sanzioni”

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la speranza che l’Occidente smetta di usare protezionismo e sanzioni. Parlando al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, Putin ha evidenziato come la politica attuata dalla Russia sia “priva di qualsiasi egoismo”, con l’auspicio che “gli altri partecipanti alla cooperazione economica costruiscano una politica sugli stessi principi, smettano di usare gli strumenti del protezionismo, delle sanzioni illegali e dell’egoismo economico per i propri scopi”. “Come notato anche dal presidente del Kazakhstan, siamo aperti a lavorare con il mondo intero. La nostra associazione è di natura non allineata, stiamo assistendo nella risoluzione dei crescenti problemi energetici e alimentari nel mondo”, derivanti da “una serie di errori sistemici nelle principali economie mondiali nei settori della finanza e dell’energia”, ha affermato Putin.

Secondo il presidente, la Sco è oggi la più grande organizzazione regionale del mondo e sta rafforzando il suo ruolo nella risoluzione dei problemi internazionali. Più della metà della popolazione mondiale vive nei confini dei Paesi membri dell’organizzazione, da cui proviene inoltre circa un quarto del Pil globale, ha sottolineato Putin, rilevando al contempo anche il potenziale a livello intellettuale e tecnologico delle nazioni coinvolte e la disponibilità di risorse naturali. “La Sco non si ferma e continua a svilupparsi progressivamente, ad aumentare il suo ruolo nella risoluzione dei problemi internazionali e regionali, nel mantenere la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto il vasto spazio eurasiatico”, ha aggiunto il presidente russo.

Da Putin, inoltre, l’impegno a consegnare gratuitamente 300 mila tonnellate di fertilizzanti ai Paesi in via di sviluppo. “Nei porti marittimi dell’Ue si sono accumulate 300 mila tonnellate di fertilizzanti russi, siamo pronti a fornirli gratuitamente ai Paesi in via di sviluppo”, ha detto Putin. Il capo dello stato ha osservato che la Russia è a favore della revoca delle sanzioni sui fertilizzanti imposte dalla Commissione europea il 10 settembre. Tuttavia Putin ha evidenziato che, se l’Ue volesse annullare queste sanzioni, solo gli Stati europei potrebbero acquistare questi fertilizzanti, mentre i Paesi del terzo mondo rimarrebbero “tagliati fuori”. Il presidente ha dunque sollecitato il vicesegretario generale dell’Ue di influenzare la decisione della Commissione europea, chiedendola di rimuovere le restrizioni che sono, a suo parere, “chiaramente discriminatori”.

“Per decenni, l’Occidente ha portato avanti l’idea di un collasso della Russia”, ha rilevato Putin, secondo cui però questo scenario non avverrà. Il presidente ha poi spiegato che “l’operazione militare speciale” in Ucraina è stata lanciata per impedire che l’Occidente creasse “un’enclave anti russa”. Putin ha proseguito illustrando la dinamica dei negoziati falliti con l’Ucraina, accusando le autorità di Kiev di aver abbandonato tutti gli accordi. “Hanno annunciato che non avrebbero concluso alcun accordo con la Russia, perseguendo la vittoria sul campo di battaglia. Beh, fate come preferite. Stanno provando a fare questo con la controffensiva”, ha detto Putin.

