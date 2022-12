Putin: “La Russia non cadrà nella stessa trappola dell’Unione Sovietica, la sua economia resterà aperta”

La Russia non cadrà nella stessa trappola dell’Unione Sovietica, la sua economia resterà aperta. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con giovani imprenditori, sviluppatori di start-up nel campo della tecnologia e dell’innovazione, dell’agricoltura e del settore creativo dell’economia. Il capo di Stato russo ha aggiunto che la sfida che oggi ha di fronte il Paese è “tornare e rafforzarsi”. Inoltre, ha detto, il consolidamento della società è una delle condizioni chiave e basilari per lo sviluppo della Russia. “Questo è il rispetto per la sua storia, la sua cultura, la sua lingua, i popoli che vivono su un unico territorio. Questo consolidamento della società è una delle condizioni chiave e basilari per lo sviluppo. Senza questo consolidamento, tutto crollerà”, ha affermato Putin.

Nel mondo moderno, ha proseguito il presidente russo, gli Stati possono essere sovrani o colonie, non esiste una via intermedia. “Il mondo sta cambiando e sta cambiando rapidamente. E per rivendicare una sorta di leadership, non sto parlando di leadership globale, qualsiasi Paese, qualsiasi popolo, qualsiasi gruppo etnico deve garantire la sua sovranità“, ha affermato Putin. Secondo il presidente russo, “non esiste uno stato intermedio: o un Paese è sovrano, o è una colonia che non ha possibilità di sopravvivere in una lotta geopolitica così dura”.

Secondo Putin “la Russia deve combattere e difendersi come ai tempi dello zar Pietro il Grande”. “È ovvio che dobbiamo difenderci, combattere. Abbiamo appena visitato la mostra dedicata al 350mo anniversario: quasi niente è cambiato. Pietro il Grande ha combattuto la Guerra del Nord per 21 anni. Non è vero che voleva separare un territorio dalla Svezia, ma solo riprenderlo”, ha sostenuto Putin. Secondo lui, quando Pietro il Grande gettò le fondamenta di San Pietroburgo, la nuova capitale dell’impero, nessuno dei Paesi europei riconobbe quel territorio come russo. “Tutti ritenevano che fosse parte della Svezia. Ma gli slavi vi avevano vissuto per secoli, insieme ai popoli ugro-finnici”, ha affermato Putin.

