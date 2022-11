Putin: “Reazione fulminea di Mosca contro chi interferirà, non ci vantiamo ma abbiamo tutti gli strumenti per agire”

"Se qualcuno intende intervenire in Ucraina dall'esterno e creare minacce strategiche inaccettabili per la Russia, dovrebbe sapere che gli attacchi di rappresaglia da parte russa saranno fulminei" ha detto ancora il presidente Putin

Se qualcuno intende intervenire in Ucraina dall’esterno e creare minacce strategiche inaccettabili per la Russia, dovrebbe sapere che gli attacchi di rappresaglia da parte russa saranno fulminei. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al Consiglio dei legislatori. A tal proposito, Putin ha sottolineato che la Russia ha tutti gli strumenti per agire in questa maniera. “Ma non ci vantiamo. Li useremo se necessario e voglio che tutti lo sappiano”, ha sottolineato il capo dello Stato, spiegando che la Russia ha preso tutte le decisioni in merito.

Tutti i compiti dell’operazione speciale della Russia nel Donbass saranno sicuramente adempiuti. A suo dire, il fine di Mosca è quello di garantire pace e sicurezza ai residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e della “Crimea russa”. “Dobbiamo capire chiaramente che i nostri soldati e ufficiali hanno scongiurato un pericolo reale che incombeva già sulla nostra patria, con il loro coraggio, determinazione, eroismo hanno impedito un conflitto su larga scala che si sarebbe svolto sul nostro territorio, ma secondo gli scenari di qualcun altro”, ha sostenuto Putin.

Durante il Consiglio, il presidente russo ha inoltre affermato che “i piani dell’Occidente per lo strangolamento economico della Russia sono falliti”. “In Occidente hanno anche intrapreso massicci preparativi per una guerra economica contro la Russia. Passo dopo passo, usando ogni sorta di pretesti, hanno introdotto nuove restrizioni e sanzioni senza alcun pretesto”, ha sostenuto il capo dello Stato russo.

Bombardato un ospedale a Luhansk, morta una donna

L’esercito russo ha bombardato un ospedale aperto con medici e pazienti a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, uccidendo una donna, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai. “I russi sapevano che l’ospedale non era vuoto, c’erano pazienti in varie condizioni con i medici e questo non li ha fermati”, ha sottolineato Haidai. A suo dire l’edificio è stato colpito in maniera significativa e diversi piani sono rimasti danneggiati. “Tuttavia, l’ospedale continua a salvare le vite di civili, non possiamo permetterci di lasciare le persone senza cure mediche”, ha sottolineato il governatore.

La Russia interrompe le forniture di gas a Polonia e Bulgaria

La Russia da oggi interromperà le forniture di gas a Polonia e Bulgaria, il primo segnale tangibile della reazione di Mosca alle sanzioni dei Paesi europei determinate dall’invasione dell’Ucraina. Ad annunciare ufficialmente il taglio delle forniture sono stati la compagnia statale polacca del gas Pgnig e il ministero dell’Energia bulgaro. La notizia, peraltro, è giunta in contemporanea con l’incontro fra Vladimir Putin, e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ieri in visita a Mosca nel tentativo di favorire una soluzione diplomatica al conflitto ucraino. Quasi in concomitanza, inoltre, a Kiev si è tenuta una conferenza stampa congiunta fra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Un’occasione per ricordare l’anniversario del disastro avvenuto il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, ma anche per parlare degli effetti della temporanea occupazione dell’impianto da parte delle forze russe che hanno invaso il Paese.

Presidente della Duma di Stato: sospendere le forniture di gas ai Paesi ostili

La Russia dovrebbe sospendere le forniture di gas ai Paesi ostili, ovvero quelli che hanno imposto sanzioni contro Mosca. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, Vjacheslav Volodin, sul proprio canale Telegram. Volodin ha approvato la decisione assunta ieri dalla compagnia energetica russa Gazprom di sospendere le forniture di gas a Bulgaria e Polonia, che si sono rifiutate di pagare il carburante in rubli.

Il taglio alle forniture

Secondo quanto riferito dalla compagnia Pgnig, la decisione della Russia di tagliare il gas alla Polonia è una rappresaglia per il rifiuto di Varsavia di pagare le forniture in rubli come chiesto espressamente dal presidente Putin il mese scorso nel tentativo di sbloccare una parte dei fondi della Banca centrale russa congelati a causa delle sanzioni internazionali. La società polacca ha specificato che non vi è alcuna “base contrattuale” per accettare la richiesta di pagare le forniture in rubli e si è detta pronta ad avviare un contenzioso legale per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’interruzione del flusso di gas. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che la Russia sta cercando di “punire” la Polonia, mentre la ministra dell’Energia Anna Moskwa ha cercato di tranquillizzare la popolazione, affermando che il Paese “ha riserve di gas e altre fonti di approvvigionamento” tali da garantire il fabbisogno nazionale. Le autorità della Bulgaria, un Paese che è molto più dipendente dal gas russo, hanno affermato che sono da tempo al lavoro con il settore privato per individuare delle fonti alternative.

Putin a Guterres, serve un accordo su Crimea e Donbass

Il presidente russo Putin durante il colloquio con il segretario generale dell’Onu Guterres ha chiarito che “senza un accordo sulla Crimea e sul Donbass non è possibile firmare delle garanzie di sicurezza sull’Ucraina”. Tale posizione sembra chiarire come la Russia abbia rimodulato gli obiettivi dell’invasione, concentrando l’attenzione sul fronte sud orientale nel tentativo di creare un corridoio di terra fra la penisola di Crimea, annessa unilateralmente dal 2014, e le due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. Il presidente Putin, inoltre, ha respinto le accuse sulle atrocità avvenute a Bucha, il sobborgo a nord ovest di Kiev, affermando che “l’esercito russo non ha nulla a che fare” con tutto ciò, derubricato come una “messa in scena”. La conversazione si è concentrata anche sulla situazione in corso a Mariupol, il principale porto sul Mar d’Azov, dove i russi hanno quasi il completo controllo della città a eccezione dell’area industriale dell’acciaieria Azovstal dove sono asserragliati militari ucraini e combattenti del reggimento Azov, oltre a un numero imprecisato di civili. Putin si è detto disposto a concedere alla Croce Rossa la gestione delle evacuazioni dei civili dall’acciaieria.

Zelenzsky, a Chernobyl “sull’orlo del disastro”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la Russia “non può ricattare il mondo” utilizzando la minaccia delle armi nucleari. Zelensky si è espresso in questi termini anche in riferimento alle recenti operazioni delle truppe russe nella centrale nucleare di Chernobyl durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. “Oggi, nel 36mo anniversario del disastro della centrale nucleare di Chernobyl, il mondo è stato ancora a un passo dal disastro perché per le truppe russe, la centrale e l’intera centrale erano solo un’altra zona di combattimento in cui non si preoccupavano della sicurezza nucleare”, ha detto Zelensky. Se la Russia ha dimenticato cosa rappresenti Chernobyl, significa che è necessario il controllo globale sugli impianti nucleari russi e sulla sua tecnologia, ha affermato Zelensky. “Dopo ciò che l’Esercito russo ha fatto nella zona di Chernobyl e nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nessuno al mondo può sentirsi al sicuro sapendo quanti impianti nucleari, armi atomiche e tecnologie correlate possiede la Russia”, ha sottolineato Zelensky.

