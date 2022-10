Putin: “La politica di sanzioni dell’Occidente ha fallito”

Le sanzioni occidentali sono il principale fattore negativo per l’economia della Russia, ma tale politica è fallita. Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin. “Ovviamente, il principale fattore negativo per l’economia di recente è stata la pressione delle sanzioni, un’ulteriore pressione sanzionatoria dei Paesi occidentali. L’obiettivo era quello di insidiare rapidamente la situazione finanziaria ed economica del nostro Paese, provocare il panico nei mercati, il crollo del sistema bancario, una carenza su larga scala di merci nei negozi. Ma possiamo già affermare con sicurezza che una tale politica nei confronti della Russia è fallita”, ha detto Putin durante un incontro sulle questioni economiche, aggiungendo che la Russia ha resistito a “pressioni senza precedenti” derivanti dalle sanzioni occidentali.

Mosca colpisce depositi di armi di Kiev con missili Iskander

Le forze armate russe hanno distrutto quattro depositi di armi e equipaggiamento militare in Ucraina tramite il lancio di missili Iskander. Lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. “Le forze missilistiche hanno effettuato attacchi con missili Iskander a terra ad alta precisione, distrutto quattro magazzini di armi e equipaggiamento militare ucraino, nonché tre aree di concentrazione di manodopera nemica vicino alle città di Popasna, Yampil e Kramatorsk”, ha detto Konashenkov ai giornalisti, come riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Per il secondo giorno consecutivo non è stato possibile istituire dei corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili, ha reso noto la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, sul proprio canale Telegram. “Per ragioni di sicurezza, è stato deciso di non aprire dei corridoi umanitari in data odierna”, ha scritto Vereshchuk.

Intanto, secondo quanto dichiarato da un funzionario dell’amministrazione presidenziale di Kiev, Ihor Zhovkva, in un’intervento all’emittente pubblica ucraina, le autorità del Paese hanno completato un questionario che costituirà un punto di partenza per avviare il processo di adesione all’Unione europea “Oggi posso dire che il documento è stato completato dalla parte ucraina”, ha spiegato. La Commissione europea “dovrà emettere una raccomandazione sul rispetto da parte dell’Ucraina dei criteri di adesione necessari”, ha aggiunto Zhovkva. “Ci aspettiamo che la raccomandazione sia positiva”, con la procedura che passerà poi alle competenze dei singoli Stati membri dell’Unione europea. L’Ucraina prevede di acquisire lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue a giugno durante una riunione in programma del Consiglio europeo. “In seguito, dovremo avviare i colloqui di adesione. E una volta che terremo quei colloqui, potremo già parlare della piena adesione dell’Ucraina all’Ue”, ha affermato Zhovkva.

Il sindaco di Lviv denuncia cinque attacchi missilistici

La città di Lviv, in Ucraina occidentale, è stata colpita da 5 missili. Lo ha riferito questa mattina il sindaco della città, Anriy Sadovy, tramite il proprio canale Telegram. Le autorità locali sono al lavoro per avere informazioni più dettagliate. Anche il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, ha ripreso la notizia.

“Cinque potenti attacchi missilistici contro le infrastrutture civili di Lviv. I russi continuano ad attaccare barbaramente le città ucraine dall’alto, dichiarando cinicamente al mondo intero il loro ‘diritto’ di uccidere gli ucraini”, ha affermato Podolyak.

Sono morte sei persone a seguito degli attacchi missilistici, ha affermato il governatore regionale Maksym Kozystkiy, aggiungendo che finora sono stati registrati anche otto feriti. Fonti stampa riferiscono di almeno tre missili lanciati dalle forze russe contro infrastrutture militari ucraine.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram