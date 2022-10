Proteste sociali in Ecuador: non passa la mozione di sfiducia contro il presidente Lasso

Il parlamento dell’Ecuador non ha raccolto i voti sufficienti a destituire il presidente, Guillermo Lasso, per la “grave crisi politica e agitazione interna” che vive il Paese. La mozione, sostenuta dal gruppo parlamentare che fa riferimento all’ex presidente Rafael Correa (Unes), ha ottenuto 80 voti a favore (48 contrari e nove astensioni) contro i 92 necessari alla sua approvazione. Il testo sosteneva che Lasso “non ha potuto provare l’inesistenza della grave crisi politica interna” legata alle oltre due settimane di protesta indetta dalla Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie), che “attenta gravemente contro la sicurezza”, “la convivenza normale della cittadinanza e l’esercizio dei diritti costituzionali”. Incassato il sostegno di un’Aula in cui non dispone della maggioranza, Lasso ha rivendicato la vittoria “della istituzioni del Paese”, nonostante “i tentativi golpisti”. Il voto mette in evidenza “chi lavora per le mafie politiche”, ha aggiunto.

In precedenza, l’Aula aveva effettuato altre due votazioni sullo stesso tema, con un richiesta di verifica tecnica, senza mai raggiungere il quorum. Il voto arriva al termine di 18 ore di dibattito in modalità virtuale, spalmate su tre giorni. Il tentativo di sfiducia, reso possibile dall’articolo 130 della Costituzione, ha raccolto i voti dell’Unes e solo di parte del gruppo Pachakutik, espressione parlamentare di alcune istanze indigene: alcuni di loro pur rimproverando al governo la mancanza di dialogo con i manifestanti, hanno infatti respinto i tentativi “golpisti” dei parlamentari di Correa, politico da cui nel tempo hanno preso robuste distanze. Una interpretazione, non univoca, della Carta stabilisce che questa mozione di sfiducia non può essere presentata più di una volta nell’arco del mandato presidenziale. Le opposizioni hanno fatto sapere di voler presentare nuove istanze contro singoli ministri.

Nel frattempo, la situazione nel Paese andino continua a destare allarme. Martedì, a seguito della morte di un soldato, Lasso ha sospeso i negoziati aperti con la Conaie per mettere fine alle proteste. “Il governo non può sedersi a dialogare con coloro che vogliono sabotare la pace”, ha detto Lasso in un discorso a reti unificate, avvertendo che dialogherà “solo con i leader aperti a un confronto franco e concreto”. Il presidente ha quindi espresso il suo cordoglio per la morte del sergente José Chimarro, membro della scorta a un convoglio di camion che trasportava carburante per approvvigionare una zona che aveva registrato carenze a seguito dei picchetti messi in atto dalle comunità indigene da oltre due settimane contro il caro prezzi. Secondo Lasso il governo ha già fatto “tutti gli sforzi per trovare una soluzione”.

Durante “le prime ore di questo martedì 28 giugno”, ha detto Lasso, “un convoglio di scorta di camion che trasportava carburante a Shushufindi è stato attaccato da cento persone violente”. A seguito di questo atto “riprovevole”, ha afferma il capo di Stato, “il sergente delle nostre Forze armate, José Chimarro, è deceduto”. “A sua moglie, Carmen, e ai suoi figli, Derlin e Alison, le mie più sincere condoglianze”, ha quindi espresso il presidente. Lasso ha poi riferito che sempre a seguito di questo attacco sarebbero almeno 12 i feriti tra le fila della polizia nazionale e delle forze armate in uniforme, “molti dei quali in condizioni gravi”. Secondo il presidente, “sono stati vigliaccamente attaccati con armi da fuoco e lance”.

Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), nel corso delle proteste, iniziate il 13 giugno, sei persone hanno perso la vita, almeno due delle quali per colpi di armi da fuoco, e almeno 166 manifestanti e 120 agenti di polizia sono rimasti feriti; sono state fermate 108 persone, tra cui leader sociali, e sono stati segnalati 86 gravi atti di violenza contro la stampa, sia da parte di manifestanti sia della polizia. Sono stati denunciati, inoltre, atti di violenza contro agenti e proprietà pubbliche.

Le proteste puntano a modificare le politiche economiche e sociali del governo Lasso, a partire dalla richiesta di contenere il prezzo della benzina. Si tratta di mozioni analoghe a quelle che sfociarono nelle violente manifestazioni di ottobre 2019, chiuse con alcune morti e costate ampie correzioni di rotta al governo dell’allora presidente, Lenin Moreno. La prima e più importante rivendicazione dei manifestanti riguarda il contenimento del prezzo della benzina, in pesante aumento a livello internazionale. In poco più di un anno – in un Paese che esporta petrolio ma che importa prodotti raffinati – il valore del diesel è aumentato del 90 per cento e quello della benzina del 46 per cento. Inoltre, gli indigeni chiedono anche una moratoria sul pagamento dei debiti verso gli agricoltori, controlli sui prezzi dei prodotti agricoli, politiche per favorire l’occupazione, sospensione delle concessioni minerarie nei loro territori e investimenti in sanità , istruzione e sicurezza.

Governo e Conaie avevano deciso di sedersi al tavolo delle trattative poco più di una settimana dopo l’inizio delle proteste. Le parti, pur se in tempi diversi, avevano risposto a un appello lanciato da oltre trecento organizzazioni non governative, forti di un supporto tecnico dell’Unione europea e della delegazione delle Nazioni Unite in Ecuador. L’apertura di un nuovo negoziato aveva portato alla rimozione dello stato di emergenza indetto in diverse province del Paese e a una riduzione del prezzo dei carburanti di 10 centesimi di dollaro, in vigore da martedì 28. La Conaie aveva tuttavia già fatto sapere che la riduzione del prezzo dei carburanti è “unilaterale e insufficiente”. Nel tentativo di diminuire i costi delle proteste, il ministero dell’Energia e delle risorse minerarie dell’Ecuador ha sospeso domenica, per 48 ore, la produzione petrolifera. “Ogni giorno che passa – si legge in un comunicato diffuso dal ministero – il settore degli idrocarburi registra nuove perdite”. Secondo il ministero in 14 giorni di mobilitazioni lo stato ha perso 120 milioni di dollari di introiti. “La produzione petrolifera – prosegue il comunicato – si trova a livelli critici, con un calo di oltre il 50 per cento”.

