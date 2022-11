Proteste a Washington contro la revisione della sentenza che sancisce il diritto all’aborto

"Per eccesso di cautela, al fine di mantenere i cittadini al sicuro, First Street è temporaneamente chiusa tra Constitution Avenue e Independence Avenue. Anche East Capitol Street è temporaneamente chiusa tra First Street e Second Street", afferma la polizia su Twitter

La polizia di Capitol Hill ha chiuso temporaneamente le strade che conducono alla sede della Corte suprema di Washington, dove centinaia di manifestanti stanno protestando in difesa del diritto all’aborto che rischia di essere messo in discussione da una sentenza del massimo tribunale degli Usa. “Per eccesso di cautela, al fine di mantenere i cittadini al sicuro, First Street è temporaneamente chiusa tra Constitution Avenue e Independence Avenue. Anche East Capitol Street è temporaneamente chiusa tra First Street e Second Street”, afferma la polizia su Twitter. Le proteste sono scoppiate dopo che poco fa la Corte suprema degli Stati Uniti ha confermato l’autenticità della bozza di revisione della sentenza Roe v. Wade. del 1973, che sancisce il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti, fatta trapelare nelle scorse ore da fonti anonime citate dal quotidiano “Politico”. Lo ha reso noto la stessa Corte in un comunicato, precisando tuttavia che la bozza non è definitiva. “Sebbene il documento descritto nei rapporti di ieri sia autentico, non rappresenta una decisione della Corte o la posizione finale di alcun membro sulle questioni del caso”, afferma la Corte, precisando che il giudice capo John G. Roberts Jr. (presidente della Corte suprema) ha ordinato all’Us Marshals Service (Usms) – braccio esecutivo del dipartimento di Giustizia che ha il compito di garantire l’efficace funzionamento della magistratura e l’integrità della Costituzione – di indagare sulla divulgazione della bozza. “Si tratta di una singolare ed eclatante violazione della fiducia che è un affronto alla Corte e alla comunità dei dipendenti pubblici che lavorano qui”, ha affermato la Corte.

Dopo la diffusione dell’indiscrezione da parte di “Politico“, e prima della conferma ufficiale da parte della Corte suprema, il presidente Joe Biden ha ribadito il proprio sostegno alla sentenza Roe v. Wade, affermando che la Casa Bianca è pronta a prendere provvedimenti nel caso in cui la Corte suprema si pronunciasse contro la sentenza. “Non sappiamo se questa bozza sia autentica o se rifletta la decisione finale della Corte. Con questo avvertimento necessario, voglio essere chiaro su tre punti sui casi dinanzi alla Corte suprema. In primo luogo, la mia amministrazione ha sostenuto con forza davanti alla Corte la difesa di Roe v. Wade. Abbiamo detto che (la sentenza) si basa su una lunga serie di precedenti che riconoscono ‘il concetto di libertà personale del quattordicesimo emendamento’ contro l’interferenza del governo in decisioni fortemente personali”, afferma Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. “Credo che il diritto di scelta per una donna sia fondamentale, Roe è legge del Paese da quasi cinquant’anni e l’equità di base e la stabilità del nostro diritto esigono che (la sentenza) non venga ribaltata”, ha aggiunto.

In secondo luogo, ha proseguito Biden, “ho incaricato il mio Consiglio per la politica di genere e l’ufficio del consulente legale della Casa Bianca di preparare opzioni per una risposta dell’amministrazione al continuo attacco all’aborto e ai diritti riproduttivi, in una varietà di possibili esiti nelle cause pendenti dinanzi alla Suprema corte. Saremo pronti quando verrà emessa qualsiasi sentenza”. In terzo luogo, se la Corte ribalterà la sentenza Roe v. Wade, la decisione “ricadrà sui funzionari eletti della nostra nazione a tutti i livelli di governo per proteggere il diritto di scelta delle donne. E spetterà agli elettori eleggere funzionari pro-aborto il prossimo novembre. A livello federale, avremo bisogno di più senatori favorevoli alla scelta e di una maggioranza favorevole alla scelta alla Camera di adottare una legislazione che codifichi (la sentenza) Roe”, ha affermato Biden, assicurando che lavorerà “per farla approvare e convertire in legge”. Secondo quanto riferito da “Politico”, la notizia ha già innescato aspre polemiche negli Usa, dove negli ultimi anni gli Stati hanno varato una serie di leggi dettate da interpretazioni del diritto all’aborto espansive – come nel caso di New York – o fortemente restrittive, come quelle di Texas e Mississippi.

La bozza del pronunciamento attribuito alla Corte suprema, dove ad oggi siedono a maggioranza giudici di orientamento conservatore, afferma che la sentenza Roe v. Wade “è stata patentemente sbagliata sin dal principio”, e che la Corte ritiene di doverne correggerne l’indirizzo, affermando in buona sostanza che negli Usa non esiste un diritto all’aborto costituzionalmente riconosciuto. Il documento, classificato come “prima bozza” del “Parere della Corte”, è firmato dal giudice di orientamento conservatore Samuel Alito, e pare materializzare i timori dei Democratici, che da anni paventano una reinterpretazione in senso restrittivo del diritto all’aborto da parte della Corte Suprema a maggioranza conservatrice. Se da un lato i Democratici hanno reagito alla divulgazione del documento con una immediata denuncia del suo orientamento giuridico, i conservatori hanno invece puntato l’indice contro la gravità della divulgazione del documento da parte di ignoti: un episodio senza precedenti nella storia dei processi deliberativi della Corte Suprema.

