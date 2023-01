Profumo (Leonardo): “L’aerospazio cresce nel 2023”

Per noi si sta riprendendo la componente civile: noi produciamo fusoliere per Boeing, airbus e Atr, i passeggeri stanno di nuovo crescendo, per cui riparte la domanda di nuovi velivoli"

Per il settore dell’aerospazio il 2023 inizia positivamente perché nel mondo della difesa e sicurezza stanno crescendo gli investimenti in tutto il mondo e quindi è un settore che sta crescendo in misura significativa. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “La filiera dell’aerospazio. Difesa e sicurezza in Lombardia” in corso alla sede di Assolombarda a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto come veda il 2023 per il settore.

“Per noi – ha proseguito – si sta riprendendo la componente civile: noi produciamo fusoliere per Boeing, airbus e Atr, i passeggeri stanno di nuovo crescendo, per cui riparte la domanda di nuovi velivoli”.

Il problema dell’accesso allo spazio è un tema a livello europeo significativo, è un tema sul quale nel futuro penso dovranno esserci delle voci, ha detto l’ad di Leonardo. “Tra i lanciatori come sapete abbiamo Avio, un’entità privata sul mercato. Noi, come Leonardo – ha spiegato – possediamo il 30 per cento di Avio, non possiamo essere azionisti operativi per una serie di accordi che esistono, però è un settore certamente importante.

Il consiglio di amministrazione “scadrà ad aprile, vedremo”, ha affermato Profumo rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sono novità per le nomine del cda.

