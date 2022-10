Primi segnali di lotta all’immigrazione anche dal Nord Africa

Poco meno di una settimana dopo l’insediamento del governo di Giorgia Meloni e alcuni giorni dopo l’emanazione da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di una direttiva per valutare il blocco dell’ingresso delle navi delle Ong, le autorità preposte in Libia e Tunisia hanno bloccato diversi scafisti e fermato tentativi di partenze. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato, lo scorso 25 ottobre, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative che il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo non sono “in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”. Le condotte, sulla base dell’articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, saranno valutate ai fini dell’adozione da parte del titolare del Viminale, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del divieto di ingresso nelle acque territoriali.

Nella giornata di ieri, 27 ottobre, la Brigata 444, affiliata al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) basato a Tripoli, ha sequestrato sei autovetture, arrestato sette trafficanti di esseri umani e fermato 150 migranti nel deserto libico. Secondo quanto ha riferito lo stesso gruppo armato in un comunicato stampa, durante la stessa operazione, gli uomini della Brigata 444 hanno fermato 150 persone di diverse nazionalità “che stavano attraversando illegalmente il confine libico nel tentativo di raggiungere le coste e salpare verso l’altra sponda del Mediterraneo”.

Le immagini pubblicate su Facebook dal gruppo armato, considerato tra i più forti e meglio equipaggiati della Libia, mostrano un’auto fuori strada in fiamme, alcuni presunti trafficanti stesi a terra con le mani dietro la testa, decine di migranti in apparenza subsahariani, tra cui diverse donne, venire portati via da uomini in divisa militare con il volto coperto. Intanto le unità della guardia costiera della Tunisia hanno sventato 18 operazioni di emigrazione irregolare in diverse regioni del Paese recuperando 295 persone, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Lo ha riferito il portavoce ufficiale dell’amministrazione generale della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jebabli, sulla pagina Facebook ufficiale, affermando che sono state prese le misure necessarie nei loro confronti, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della procura della Repubblica.

Dall’inizio del 2022 al 26 ottobre – secondo il Viminale – sono giunti in Italia 79.647 migranti, a seguito di 2.044 eventi di sbarco, con un incremento del 50,78 per cento rispetto all’analogo periodo del 2021. L’aumento è da attribuirsi, in gran parte, all’incremento degli arrivi dalla Libia, dalla Tunisia e dalla Turchia, principali Paesi di partenza dei migranti. Con specifico riferimento alla Libia, il protrarsi della situazione di instabilità interna è un elemento determinante nella crescita della spinta migratoria (+75,83 per cento). In aumento rispetto allo scorso anno è il flusso proveniente dalla Tunisia che, al 26 ottobre, registra un +25,96 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Consistente è il flusso in arrivo dalla Turchia, che ha fatto registrare, dall’inizio dell’anno, un incremento del 43,02 per cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In lieve calo è il flusso migratorio dall’Algeria, diretto quasi esclusivamente in Sardegna, con un decremento, al 26 ottobre, del 7,12 per cento rispetto all’analogo periodo del 2021.

