Primarie Pd: Elly Schlein in vantaggio al 53,8 per cento con l’80 per cento di voti scrutinati

Secondo dati ufficiali del Partito Democratico, con l’80 per cento dei voti scrutinati, Elly Schlein è al 53,8 per cento, Stefano Bonaccini 46,2 per cento. La Schlein è in vantaggio in 14 regioni fa sapere il comitato mentre è in corso lo spoglio.

Le dichiarazioni di Bonaccini

“Grazie ai volontari, grazie a tutti quelli che hanno dato una mano per far sì che quella di oggi sia stata un’altra bella grande giornata di democrazia e partecipazione. Siamo l’unico partito che può vantarsi” di questa partecipazione, ha detto Bonaccini nella sede del suo comitato elettorale a Casalecchio di Reno, a Bologna.

L’affluenza e i dati

La cifre sull’affluenza è attorno al milione di votanti, ha detto la presidente del Comitato costituente del Pd, Silvia Roggiani, in sala stampa. “Stiamo completando la raccolta dati, mancano i dati di alcune regioni e grandi città. E’ ragionevole pensare che l’affluenza sia attorno al milione di persone”, ha spiegato.

I dati sullo spoglio dei seggi indicano un testa a testa fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con un vantaggio per quest’ultima. Secondo i dati parziali sarebbe proprio Schlein a guidare nelle principali città: Roma, Milano, Napoli, Torino, e Bologna, città di entrambi, con un rapporto variabile dal 70-30 per cento al 60-40 per cento.

Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente del comitato Bonaccini, da Bologna ha definito la partita “aperta”, con uno spoglio che “sarà lungo, dovremo aspettare tutta la nottata”. “In Liguria ha vinto Elly Schlein” ha scritto su Twitter il deputato dem Andrea Orlando. La candidata vince anche in Sicilia e in Liguria.

