Prevista ad Abu Dhabi la firma di un accordo energetico tra Eni e Adnoc

Sabato 4 marzo ad Abu Dhabi Eni firmerà, secondo quanto si apprende, un accordo di cooperazione con la compagnia emiratina Adnoc, che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica, nell’ambito della visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, negli Emirati Arabi Uniti. La firma avverrà in occasione dell’incontro di Meloni con il presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed al Nahyan, che vedrà anche la sottoscrizione di due dichiarazioni d’intenti tra Italia ed Emirati sul partenariato strategico e sulla cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

Eni è presente negli Emirati Arabi Uniti dal 2018 nei settori dell’esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi, nella raffinazione, nel trading e nella chimica. La compagnia di San Donato Milanese è entrata ad Abu Dhabi nel 2018 con l’acquisizione di partecipazioni in due concessioni offshore per l’accesso ai giacimenti giant in produzione di Lower Zakum, Umm Shaif e Nasr. In seguito, Eni ha vinto le gare per tre concessioni esplorative operate offshore nei Blocchi 1 e 2 (2019) e Blocco 3 (2020), e le concessioni di Ghasha, il più grande campo a gas degli Emirati, per il quale Eni prenderà la decisione di investimento finale nell’arco del piano strategico in corso.

Dal 2019 Eni è presente nell’Emirato di Sharjah in tre concessioni esplorative onshore (Area A, B e C), di cui due operate. A gennaio 2021 è stato messo in produzione il campo a gas e condensati di Mahani. Sempre dal 2019 Eni è presente anche nell’Emirato di Ras al Khaimah come operatore del Blocco A offshore e nel Blocco 7 onshore. Con una produzione di 60mila barili di olio equivalente al giorno (kboed), Eni è tra i maggiori operatori internazionali nel Paese.

Nell’agosto 2019, Eni ha acquisito il 20 per cento delle quote di Adnoc Refining, uno dei maggiori downstreamer del Medio Oriente. L’operazione incrementa la capacità complessiva di raffinazione di Eni del 35 per cento e consente di diversificare il portfolio rendendolo più efficiente e resiliente alla volatilità del mercato. Il complesso di Ruwais possiede tutti gli elementi per mantenere una competitività di lungo periodo; la società ha un ambizioso piano di sviluppo che renderà Ruwais la seconda raffineria al mondo per capacità di lavorazione. Inoltre, la raffineria è in posizione baricentrica per le attività di trading, essendo a cavallo tra Africa, Europa e Far-East. Eni Abu Dhabi ha definito il Carbon Neutrality Master Plan (scope 1 e scope 2) ed ha identificato iniziative di riduzione e compensazione delle emissioni GHG al fine di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030. Il piano contempla, tra l’altro, iniziative di produzione di idrogeno, di cattura e stoccaggio di CO2 associata nei campi di Hail e Ghasha.

