Pressioni degli Usa su Londra perché faccia saltare un accordo con Pechino su una fabbrica di semiconduttori

Citando fonti a conoscenza del dossier, il “Wall Street Journal” ha affermato che un diplomatico dell’ambasciata statunitense ha incontrato nelle ultime settimane funzionari del governo britannico, ai quali ha sottolineato che se l’impianto tornasse nelle mani del Regno Unito quest’ultimo potrebbe trasformarsi in un hub dei microchip per la realizzazione di veicoli elettrici

Gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sul Regno Unito perché si opponga a un accordo che porterebbe sotto il controllo della Cina una fabbrica di semiconduttori in Galles. Lo rivela oggi il “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza del dossier. In particolare, afferma il quotidiano statunitense, un diplomatico dell’ambasciata Usa a Londra ha incontrato nelle ultime settimane funzionari del governo britannico, ai quali ha sottolineato che se l’impianto tornasse nelle mani del Regno Unito quest’ultimo potrebbe trasformarsi in un hub dei microchip per la realizzazione di veicoli elettrici. In effetti la scorsa settimana il ministro britannico per l’Energia e gli Affari economici, Kwasi Kwarteng, ha aperto a una “revisione di sicurezza” dell’accordo, che vedrebbe la Newport Wafer Fab finire sotto il controllo dell’olandese Nexperia. Quest’ultima è una controllata di Wingtech Technology, con sede nella provincia cinese dello Zhejiang, non lontano da Shanghai, tra i principali fornitori di colossi del digitale come Huawei e Samsung. La Wingtech è posseduta per circa il 22 per cento da entità del governo cinese e imprese statali

L’affare, reso pubblico lo scorso luglio, ha un valore complessivo di circa 80 milioni di dollari. “Il tentativo degli Stati Uniti – ricorda il “Wall Street Journal” – rientra nel quadro della Guerra fredda tecnologica con la Cina. La scorsa settimana, il segretario di Stato Antony Blinken ha chiarito la strategia dell’amministrazione (del presidente Joe) Biden verso la Cina s’incentra, in particolare, su una rete di alleanze volta a impedire a Pechino di guadagnare influenza all’estero e di rendere Paesi stranieri dipendenti dalla tecnologia cinese. Blinken ha ricordato come le batterie di auto elettriche e i pannelli solari saranno settori chiave dell’economia del 21mo secolo, il cui controllo non potrà essere lasciato alla Cina”.

