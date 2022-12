Presidenziali in Colombia: il candidato della sinistra Petro in salita nei sondaggi

Il candidato della sinistra al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane, Gustavo Petro, sta lentamente aumentando il vantaggio sullo sfidante, l’indipendente Rodolfo Hernandez, finora dato come favorito in tutti i sondaggi diffusi in vista del ballottaggio del 19 giugno. Secondo un nuovo sondaggio della società GAD3 diffuso oggi dall’emittente “Rcn” il candidato della coalizione Pacto Historico raccoglie il 48,5 per cento dei consensi, contro il 46,7 per cento del leader della “Lega dei governatori anticorruzione”. In leggero calo il voto in bianco, che si attesta al 4,9 per cento.

Il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane, tenuto domenica 29 maggio, si è chiuso con la vittoria di Gustavo Petro, candidato della coalizione di sinistra Pacto Historico, che corre in ticket con l’afrocolombiana Francia Marquez, attivista dei diritti umani. A lui sono andati 8.527.768 di consensi, pari al 40,32 per cento dei voti validi. Secondo classificato, a sorpresa, il 77enne imprenditore edile Rodolfo Hernandez, da poco affacciatosi sulla scena politica e candidato della “Lega dei governatori anticorruzione”. Ex sindaco di Bucamaranga, con l’esperta in formazione accademica Marelen Castillo come aspirante vice, Hernandez ha ottenuto 5.953.209 voti, il 28,15 per cento. Al ballottaggio potrebbe contare sul grosso dei consensi ottenuti da Federico “Fico” Gutierrez, il candidato della maggioranza di governo giunto terzo con il 23,91 per cento dei consensi (5.058.010).

Alejandro Gaviria, ex ministro della Salute della Colombia durante la presidenza di Juan Manuel Santos, ha di recente lanciato un appello a votare Petro al secondo turno, in quanto “rappresenta l’opzione di cambiamento più responsabile”. L’ex ministro, che si era candidato per correre alle elezioni con la coalizione Centro Esperanza, salvo perdere alle primarie a beneficio di Sergio Fajardo, ha dichiarato in un video pubblicato sui suoi profili social che “il rischio di una rottura istituzionale è maggiore con Rodolfo Hernandez”.

“Bisogna prendere posizione, non è tempo per la neutralità. Il sentimento dominante in Colombia è quello del cambiamento, un sentimento quasi unanime tra i giovani e i settori più vulnerabili del nostro Paese”, ha detto Gaviria. “Gustavo Petro rappresenta in questo momento l’opzione di cambiamento più responsabile, istituzionale e liberale. Il rischio di una rottura istituzionale, soprattutto con il Congresso, è maggiore con Hernandez. Un eventuale governo di Gustavo Petro corre un grande pericolo: l’inefficienza e l’incapacità di portare a termine le riforme che chiede il Paese, ma non lo vedo come una minaccia istituzionale o democratica”, ha detto l’ex ministro.

La coalizione Centro Esperanza, il cui candidato Sergio Fajardo ha ottenuto il 4,2 per cento dei voti al primo turno, ha annunciato nei giorni scorsi che non darà indicazioni sul voto del secondo turno. “La coalizione Centro Esperanza ha compiuto il fine politico per la quale era stata creata, per cui ciascuno dei suoi settori e movimenti deciderà sul suo futuro”, si legge in un comunicato diffuso su Twitter. Hernandez ha incontrato a Bogotà Fajardo e altri esponenti della coalizione centrista. Al termine dell’incontro, riferisce l’emittente “WRadio”, Fajardo ha detto che “stanno valutando convergenze” nei programmi di governo e possibili aggiustamenti.

Federico “Fico” Giutierrez, candidato conservatore giunto terzo al primo turno, ha invece subito annunciato che al ballottaggio del 19 giugno voterà per Rodolfo Hernandez ritenendo la vittoria del candidati di sinistra, Gustavo Petro, un “pericolo” per il Paese. “Noi non vogliamo perdere il Paese, non vogliamo mettere a rischio il futuro della Colombia, delle nostre famiglie e dei nostri figli”, ha detto Gutierrez secondo cui Petro, ex sindaco di Bogotà con un passato nella guerriglia, “per tutto quello che ha fatto e detto, non conviene alla Colombia. Sarebbe un pericolo per la democrazia e per le libertà” ha detto “Fico” secondo cui Hernandez, pur presentatosi come candidato “anti sistema” contro lo stesso governo uscente, rappresenta “la scelta più sensata per difendere la democrazia”. “Perché le democrazie una volta che se ne vanno non tornano”, ha sottolineato Gutierrez denunciando il profilo “radicale” di Petro.

