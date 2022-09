Presidenziali in Colombia: domenica la sfida che cambierà la rotta del Paese

Domenica 19 la Colombia si reca alle urne per decidere chi tra il candidato della sinistra Gustavo Petro e l’indipendente Rodolfo Hernandez sarà il prossimo presidente. Un voto destinato comunque a cambiare la scena politica di una delle pedine fondamentali dello scacchiere latinoamericano: Petro, ex sindaco di Bogotà e netto vincitore del primo turno celebrato a fine maggio, potrebbe guidare il primo governo di sinistra nella storia del Paese, mentre affidandosi al “ingeniero” Hernandez, 77 anni, la Colombia sceglierebbe l’incognita di un brillante imprenditore sino a poco tempo fa estraneo alla grande politica, e sceso in campo con il vessillo dell’anti-politica. Il vincitore riceverà l’incarico dal presidente uscente, Ivan Duque, e inizierà il mandato quadriennale ad agosto. Gli ultimi sondaggi diffusi a inizio settimana, prima del silenzio elettorale danno un sostanziale “pareggio tecnico”.

Petro, oggi senatore, è alla sua terza corsa per la presidenza: la prima volta, nelle elezioni del 2010 vinte da Juan Manuel Santos, ottenne un debole quarto posto. Al secondo tentativo, quattro anni fa, il leader della sinistra ha perso al ballottaggio contro Ivan Duque, dopo aver vinto in modo convincente il primo turno. Su Petro pesa il trascorso da guerrigliero, tappa per la verità chiusa molto tempo fa, e l’accostamento alla famiglia politica “neo socialista” della regione, di cui il venezuelano Nicolas Maduro è il riferimento più speso, in negativo, dai suoi avversari. Il candidato del “Pacto historico” ha preso più volte le distanze da Maduro, denunciandone alcuni limiti nella concezione della democrazia ma soprattutto nella centralità assegnata alle fonti energetiche tradizionali, sfruttate senza incidere sulla riduzione delle disparità sociali. Petro ha anche più volte promesso di non voler attaccare la Chiesa o di dare vita a nazionalizzazioni selvagge, ma garantito che la difesa delle classi meno abbienti passerà necessariamente per una stretta fiscale sull’evasione e sul grande capitale.

Attento studioso della realtà sociale della Colombia, e noto anche presso i suoi sostenitori per il carattere non conciliante, ha speso gran parte della campagna promettendo interventi immediati a sostegno della copertura delle necessità alimentari di base. Nelle ultime settimane di campagna hanno fatto rumore i “petrovideo”, documenti filmati delle riunioni condotte da diversi membri dello staff elettorale nel corso della campagna. Tracce che descrivono un’apparente spietatezza dei responsabili dell’immagine di Petro, intenti soprattutto a orchestrare campagne mediatiche contro gli avversari politici, con argomenti personali e montature. Il candidato della sinistra ha risposto denunciando la massiccia operazione di registrazioni finite ai media e sottolineato che nonostante le tante ore di filmato, non è mai uscita una parola fuori posto né da lui né dai responsabili ufficiali della campagna, ma solo da figure minori.

Hernandez rappresenta invece la vera scommessa al buio per il paese. Una carriera da imprenditore edile buttatosi a sorpresa nell’agone politico gli ha garantito per qualche tempo il soprannome di “Trump colombiano”. Alla guida della “Lega dei governatori anti corruzione”, “el ingeniero” ha costruito la sua campagna elettorale sulla promessa di sconfiggere la classe politica dominante. Un programma che, nel Paese abituato da tempo a vedere i membri di poche famiglie alternarsi al governo, gli dà modo di intercettare parte del voto di protesta che ha anche alimentato la corsa del rivale. Hernandez ha sempre detto di non cercare alleanze con nessuno degli attori tradizionali, lasciando che il sostegno ufficiale a lui espresso da alcuni partiti tradizionali non fosse figlio di una sua richiesta. Lontano dai media tradizionali, l’imprenditore ha spinto al sua campagna sui social, soprattutto TikTok, con messaggi di sicuro impatto. Oltre a offrire un’alternativa allo spauracchio di un presidente “troppo a sinistra” per il Paese, Hernandez porta all’elettorato la promessa di simbolici gesti di rottura con la “casta” della politica, a partire da una cerimonia di insediamento nel villaggio più povero della Colombia, con gli invitati ridotti al minimo.

Il grande assente della campagna è stato il confronto televisivo diretto tra i due candidati. Hernandez ha accusato Petro di voler trasformare il dibattito in una iniziativa “pubblicitaria”. “Do per conclusa qualsiasi possibilità di dare seguito all’ordine della magistratura”, scaduto alle 18 di giovedì, ha detto Hernandez, da sempre contrario alla sfida diretta in televisione, perché “inadeguata” a rappresentare le posizioni politiche dei candidati. L’appuntamento era stato sollecitato martedì dal tribunale superiore di Bogotà accogliendo un ricorso di un gruppo dei cittadini che lamentava la mancanza di una adeguata informazione sul voto. La Corte, pur se non con mandato vincolante, aveva dato ai due staff 48 ore di tempo per organizzare l’appuntamento. Alla immediata disponibilità offerta da Petro, Hernandez rispondeva con la richiesta di una serie di condizioni, che il candidato della sinistra riteneva dovessero essere però stabilite dalla testata giornalistica organizzatrice del dibattito.

L’imprenditore aveva chiesto che il dibattito si svolgesse “per motivi di sicurezza” a Bucamaranga, città di cui è stato sindaco dal 2016 al 2019. Inoltre ha chiesto che fossero discussi 20 argomenti, tra i quali la “sporca campagna per diffamare gli sfidanti politici” e le “alleanze politiche dei candidati”, temi entrati nell’agenda politica soprattutto dalla pubblicazione di video trafugati di discussioni interne allo staff elettorale di Petro. Hernandez ha aggiunto che il dibattito dovrebbe durare 60 minuti e che il tempo delle risposte dovrebbe essere di almeno 5 minuti. Un incontro, inoltre, per il quale aveva indicato il nome di tre moderatrici, affidando a una mediazione con la controparte la scelta di tre giornalisti maschi. Un pacchetto di richieste cui Petro rispondeva con prontezza: “Io non metto condizioni a questo dibattito, nessuna. Lascio nelle mani del Sistema dei media pubblici (Rtvc) tutti i dettagli”, ha detto Petro esigendo al tempo stesso che la stampa fosse “libera di chiedere quello che vuole”. Demandando la definizione dei dettagli a una autorità “terza”, e non all’accordo tra le parti, Petro avrebbe secondo Hernandez mostrato di non voler rispettare lo spirito della richiesta della magistratura e di voler solo una ribalta “pubblicitaria”.

Alla gara, formalmente, non partecipa nessun esponente delle forze che – pur con diverse tonalità – hanno governato il Paese dalla fine del secolo scorso e che si rifanno all’ex presidente Alvaro Uribe. Una figura questa che ha inciso nel profondo della storia recente della Colombia, e che risulta tutt’oggi fortemente divisiva. Tanto che il candidato “naturale” dell’uribismo, Federico “Fico” Gutierrez, nel tentativo di non risultare emanazione diretta dell’establishment dell’ex presidente, ha finito per perdere tanto il voto conservatore quanto quello “di rottura”, variabile dimostratasi sin qui determinante alle urne. Alvaro Uribe Velez, presidente dal 2002 al 2010, è stato simbolo di una rinascita della legalità e della fiducia dei colombiani nelle istituzioni nazionali, dopo decenni di guerra civile interna e dell’azione dei grandi cartelli del narcotraffico. La sua politica della “sicurezza democratica” ha riportato lo Stato in zone dominate dalla criminalità, ma con il passare del tempo, i numerosi scandali sugli opachi collegamenti tra le forze di sicurezza e le unità paramilitari, con ripetute denunce su violazioni dei diritti umani, hanno ridimensionato la popolarità del presidente, che ha peraltro sempre rivendicato denunciato di essere vittima di un attacco politico.

Il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane, tenuto domenica 29 maggio, si è chiuso con la vittoria di Gustavo Petro, candidato della coalizione di sinistra Pacto Historico, che corre in ticket con l’afrocolombiana Francia Marquez, attivista dei diritti umani. A lui sono andati 8.527.768 di consensi, pari al 40,32 per cento dei voti validi. Secondo classificato, a sorpresa, il 77enne imprenditore edile Rodolfo Hernandez, da poco affacciatosi sulla scena politica e candidato della “Lega dei governatori anticorruzione”. Ex sindaco di Bucamaranga, con l’esperta in formazione accademica Marelen Castillo come aspirante vice, Hernandez ha ottenuto 5.953.209 voti, il 28,15 per cento. Al ballottaggio potrebbe contare sul grosso dei consensi ottenuti da Federico “Fico” Gutierrez, il candidato della maggioranza di governo giunto terzo con il 23,91 per cento dei consensi (5.058.010).

Un sondaggio pubblicato il 10 giugno prevede il vantaggio di un punto percentuale del candidato indipendente Rodolfo Hernandez sullo sfidante, il candidato delle sinistre Gustavo Petro. Il sondaggio, realizzato da Invamer per BLU Radio, Noticias Caracol e il quotidiano El Espectador, dà Hernandez al 48,2 per cento, contro il 47,2 per cento di Petro. Il margine di errore dello studio, svolto tra il 3 e il 7 giugno, è del 2,19 per cento. La percentuale degli indecisi si attesta al 2,2 per cento. Altri due sondaggi diffusi la scorsa settimana dalla società GAD3 hanno previsto un leggero vantaggio di Petro sullo sfidante, ma in generale la situazione e quella di un sostanziale pareggio tecnico tra i due candidati.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram