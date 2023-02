Presidenziali a Cipro: Christodoulidis vince il ballottaggio con il 51,9 per cento dei voti

Andreas Mavroyiannis, che ha ottenuto il 48,1 per cento delle preferenze, si è congratulato con l’avversario per la vittoria sottolineando che "Cipro ci unirà sempre"

Nikos Christodoulidis è il vincitore del secondo turno delle elezioni presidenziali a Cipro secondo i risultati ufficiali emessi a spoglio completato. Il ballottaggio tenuto oggi nel Paese ha visto dunque Christodoulidis prevalere su Andreas Mavroyiannis, che ha ottenuto il 48,1 per cento delle preferenze. Quest’ultimo si è congratulato con l’avversario per la vittoria sottolineando che “Cipro ci unirà sempre”. “Finisce un viaggio lungo ma bellissimo. Voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, i partner e la famiglia, il grande partito della sinistra, Akel. Mi dispiace di non essere stati all’altezza delle aspettative per un grande cambiamento. Cipro ci unirà sempre. Rimango attivo nella lotta, ma non intendo continuare sulla scena politica”, ha dichiarato Mavroyiannis.

