La portaerei Ronald Reagan in Corea del Sud per esercitazioni congiunte

La portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan della Marina militare degli Stati Uniti è arrivata a Busan, in Corea del Sud, dove prenderà parte a un programma di esercitazioni navali congiunte tra le forze armate dei due Paesi. Lo ha confermato un funzionario del ministero della Difesa sudcoreana, secondo cui l’invio della portaerei “dimostra la forza dell’alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti”. L’arrivo della portaerei segue di pochi giorni la promessa degli Stati Uniti a Seul di mettere a disposizione la loro deterrenza strategica in risposta alle provocazioni della Corea del Nord: questo mese Pyongyang ha infatti approvato misure relative all’impiego condizionato delle sue armi atomiche, auto attribuendosi lo status di potenza nucleare.

Il Corpo dei marine degli Stati Uniti (Usmc) e l’omologa arma della Corea del Sud (Rokmc) hanno hanno annunciato ieri di aver sviluppato un piano quinquennale di esercitazioni anfibie combinate, tese a intensificare la deterrenza armata nei confronti della Corea del Nord. “Usmc e Rokmc hanno sviluppato un piano quinquennale di esercitazioni combinate. Questo piano quinquennale punta a costruire sulla base delle nostre attuali esercitazioni di portata limitata verso molteplici esercitazioni combinate anfibie su larga scala”, ha dichiarato il portavoce della Forza dei marine Usa in Corea del Sud, tenente Austin Gallegos. L’ufficiale ha aggiunto che le esercitazioni su larga scala inizieranno il prossimo anno e coinvolgeranno anche le marine militari dei due Paesi.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno espresso la scorsa settimana forte preoccupazione per la recente evoluzione delle minacce militari provenienti dalla Corea del Nord, che recentemente ha approvato una politica che regola il ricorso preventivo alle armi atomiche in caso di minaccia diretta alla leadership di Pyongyang. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine della viceministeriale del Gruppo consultivo per la deterrenza strategica estesa (Edscg) che si è tenuta venerdì a Washington con la partecipazione del sottosegretario alla Difesa Usa Colin Kahl; della sottosegretaria di Stato per il controllo degli armamenti, Bonnie Jenkins; e dei viceministri degli Esteri e della Difesa sudcoreani, Cho Hyundong e Shin Beomchul. Durante la riunione, le parti hanno ribadito l’impegno a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici, informativi, militari ed economici a propria disposizione per rafforzare la deterrenza contro la minaccia nordcoreana. I presenti hanno anche ribadito che qualsiasi tentativo di ricorso alle armi atomiche da parte di Pyongyang porterebbe ad una risposta “decisa e travolgente”. Le due delegazioni hanno quindi ribadito l’importanza del coordinamento bilaterale per la sicurezza della regione, aggiungendo che continueranno a valutare nuove opportunità per rafforzare ulteriormente l’alleanza strategica tra i due Paesi, soprattutto a livello militare.

Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha rivolto un avvertimento alla Corea del Nord, affermando che qualsiasi tentativo da parte del Nord di fare ricorso ad armi atomiche porterebbe alla sua “autodistruzione”. Seul ha risposto così alla recente approvazione da parte dell’Assemblea popolare suprema di una politica che regola il ricorso preventivo alle armi atomiche in caso di minaccia diretta alla leadership nordcoreana. “Avvertiamo che se la Corea del Nord compisse un tentativo di utilizzare armi nucleari, affronterebbe una soverchiante risposta da parte dell’alleanza Corea del Sud-Stati Uniti, e il suo regime imboccherebbe una strada che porta all’autodistruzione”, ha dichiarato il 13 settembre il colonnello Moon Hongsik, vice portavoce del ministero della Difesa sudcoreano. L’ufficiale ha aggiunto che la nuova politica approvata dal Nord comporterà un ulteriore rafforzamento delle capacità di deterrenza congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud.

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ribadito questo mese che il Paese non intende rinunciare per nessun motivo ai suoi deterrenti balistico e nucleare, che ha definito necessari per far fronte a eventuali aggressioni da parte degli Stati Uniti. Kim ha tenuto giovedì 8 settembre un discorso di fronte all’Assemblea popolare suprema, il parlamento nordcoreano con funzioni di ratifica. Proprio la scorsa settimana, l’Assemblea ha dato la propria autorizzazione formale a un disegno di legge che autorizza le forze armate a effettuare attacchi nucleari “automatici” in caso di minaccia diretta alla leadership nordcoreana. Le dichiarazioni di Kim Jong-un confermano lo stato di crescente tensione nella Penisola Coreana: dall’inizio del 2022 la Corea del Nord ha effettuato più di 30 test balistici, ed ha effettuato preparativi in vista di un nuovo test nucleare.

Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno concordato di rispondere con durezza a un eventuale test nucleare da parte della Corea del Nord. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Kim Sung-han, commentando il recente incontro alle Hawaii con gli omologhi statunitense e giapponese, Jake Sullivan e Takeo Akiba. Il funzionario sudcoreano ha ribadito la valutazione formulata dalle intelligence dei tre Paesi, secondo cui Pyongyang ha completato i preparativi in vista del suo primo test nucleare dal 2017. “Se la Corea del Nord condurrà il suo settimo test nucleare, i nostri tre Paesi, assieme alla comunità internazionale, massimizzeranno la cooperazione per assicurarsi che Pyongyang comprenda di aver fatto la scelta sbagliata. Abbiamo concordato che non dovrebbe esserci alcuna compiacenza o esitazione nella nostra risposta alla Corea del Nord”, ha affermato Kim.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram