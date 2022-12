Pomezia: cade l’ultima giunta grillina nel Lazio, il Comune ora sarà commissariato

Le tensioni, iniziate un mese fa – quando quattro consiglieri hanno lasciato la maggioranza del Movimento 5 stelle per creare un gruppo autonomo “Pomezia attiva” – sono sfociate oggi nella caduta dell’ultima giunta pentastellata del Lazio. Eletto sindaco di Pomezia nel 2018, con un plebiscito di voti al secondo turno (68,8 per cento contro il 31,2 per cento del rivale di centrodestra), da oggi Adriano Zuccalà lascia il palazzo municipale. Sfiduciato da tredici consiglieri, sui 24 totali, i quali hanno consegnato, in contemporanea, le loro dimissioni. A muovere le fila della ribellione il consigliere del Partito democratico, Stefano Mengozzi, a cui è andato anche l’onore e l’onere di annunciare la caduta dell’ultimo baluardo grillino nel territorio del Lazio sui social network: “Insieme ad altri 12 colleghi abbiamo protocollato, contestualmente, le dimissioni da consiglieri comunali. L’amministrazione Zuccalà è decaduta”. Tra le motivazioni il consigliere dem Mengozzi annovera una “crisi politica, con la prospettiva di una paralisi” e spiega che, per questi motivi, “non era possibile fare diversamente. Qualcuno doveva assumere questa responsabilità”. Tuttavia, alla base della caduta, ci sarebbero tensioni politiche di più vecchia data, esplose negli ultimi mesi anche a seguito dello scenario nazionale che ha visto una spaccatura nello stesso Movimento 5 stelle, tra chi è rimasto e sostiene il presidente Giuseppe Conte e chi, invece, ha sposato la linea scissionista del ministro Luigi Di Maio.

I tredici consiglieri che hanno presentato le dimissioni provengono dalle fila sia del centrosinistra che del centrodestra, e sono stati rafforzati dai quattro fuoriusciti dal M5s (Silvio Piumarta, Marco De Zanni, Iolanda Mercuri e Zaira Conficconi). L’ormai ex sindaco, Zuccalà, ha affidato ai social network il suo sfogo: “È bastato un gesto vigliacco, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città. Ectoplasmi della politica, hanno professato per settimane la trasparenza e poi evitato l’unico confronto democratico possibile, il consiglio comunale. I quattro consiglieri eletti con i voti del Movimento 5 stelle si lasciano colpevolmente strumentalizzare da un’opposizione, che fino a ieri attaccavano a testa bassa, e preparano con loro le liste per le prossime elezioni. Senza una propria personalità politica, sono incapaci di comprendere le reali conseguenze delle loro azioni, accecati da egocentrismo e brama di apparire in vista delle prossime elezioni amministrative che li riporranno senza dubbio nel nulla politico dal quale provengono. Chinano il capo e si mettono al servizio del centrodestra e del Partito democratico. Servi dell’ambizione, di chi vorrebbe riprendersi una città che il Movimento 5 stelle ha salvato dall’orlo del baratro scongiurandone il dissesto finanziario e portandola a essere un modello virtuoso”.

Non perde occasione per commentare i fatti l’ex sindaco di Pomezia, anche lui del M5s ma poi fuoriuscito dopo la vana lotta per il riconoscimento di un terzo mandato possibile nello statuto dei grillini. Fabio Fucci, oggi nella Lega, spiega: “È finita. Zuccalà non è più il sindaco di Pomezia e il M5s non governa più la nostra città. È finito il tempo dell’arroganza e prepotenza nelle istituzioni. Zuccalà e il M5s hanno fallito su tutto, principalmente sull’affidabilità. Ancora una volta il M5s non termina il suo mandato. Non sono adatti a governare e Zuccalà, che ha pensato in questi anni solo ad alimentare il suo ego, si è dimostrato un sindaco scarso e con inesistenti doti di leader. Sono andati finalmente a casa e Pomezia è stata liberata”. Adesso il Comune sarà commissariato fino alla prossima tornata elettorale, quando i cittadini saranno chiamati alle urne: un’ipotesi potrebbe essere l’accorpamento del voto con le prossime elezioni regionali. Corsa elettorale in cui si vedrà dove si schiereranno, e se si candideranno, i consiglieri oggi dimissionari.

