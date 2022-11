Pnrr: la Commissione Ue eroga la seconda tranche da 21 miliardi di euro all’Italia

La Commissione europea ha erogato i 21 miliardi di euro della seconda tranche di pagamento dello strumento di ripresa e resilienza italiano. Lo si apprende dal profilo Twitter ufficiale della Commissione europea per l’Economia e le finanze, ripubblicato anche dal commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. “Next Generation Eu: la Commissione europea ha erogato 21 miliardi di euro all’Italia nell’ambito dello strumento di ripresa e resilienza. Il secondo pagamento arriva dopo che l’Italia ha completato 45 tappe e obiettivi del suo piano nazionale di ripresa e resilienza”, si legge nel tweet.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprime “soddisfazione” per il pagamento all’Italia, da parte della commissione Ue, della seconda tranche da 21 miliardi di euro nell’ambito del Recovery fund. “Con la seconda rata – ricorda Giorgetti in una nota – sono disponibili 10 miliardi di euro di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti per l’Italia. È la dimostrazione concreta che abbiamo fatto tutti i passaggi necessari per raggiungere questo step e continueremo a vigilare ed agire con la stessa determinazione e serietà fino al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram