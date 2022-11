Pnrr, il ministro Fitto: “I soldi non bastano per tutti i progetti”

La linea d’ordine è: “Confronto continuo e serrato con la Commissione europea”. Ma dietro il doveroso vincolo ai patti, dietro le parole soppesate con cura, rischia la brusca frenata la road map del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. “Il Pnrr non può essere un dogma”, avverte il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto in una intervista a “Repubblica”. La spesa prevista al 31 dicembre, “credo non arrivi neanche ai 22 miliardi, stiamo osservando i dati precisi e temo proprio che i soldi non siano quelli: quindi c’è una criticità che va posta, che è quella della capacità di spesa”, ragiona il ministro. Si riferisce all’ ultima quota fissata a settembre, “dopo che già i governi precedenti erano passati dagli iniziali 42 miliardi ai 33 dello step successivo”. E quindi, “se anche va tutto bene dal punto di vista degli obiettivi cartacei e normativi, e pero man mano che passano gli anni si stringono sempre di più i tempi per l’utilizzo delle risorse, è evidente che i progetti vanno riformulati”. Mentre dal governo affiora preoccupazione per un altro grave gap: sui 55 obiettivi sempre a scadenza dicembre 2022, su 30 si scontano seri ritardi. Verosimile, nelle prossime settimane, “una rimodulazione al ribasso”, sottolinea il titolare del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (oltre che di Sud, Coesione, e Affari Europei). Ma di fronte alla questione – effettuare o no modifiche, tagliare quelle opere del Piano che ad oggi sembrano irrealizzabili – Fitto alza le mani. Spiega, non smentisce: “Non cercate da me un titolo che potete dedurre da soli”.

Il ministro, inoltre, argomenta ciò che aveva annunciato alla presentazione del Rapporto Svimez 2022 sull’Economia e la Società nel Mezzogiorno. Che, tra gli altri allarmi, mette il dito nella piaga di un Meridione fragilissimo alla prova di quel Piano di ripresa. “Le questioni sono due – analizza il ministro – La prima si riferisce a un dato oggettivo. Ci sono 120 miliardi di opere pubbliche, sui 230 totali, e c’è un aumento delle materie prime del 35 per cento, quindi è facile la risposta al quesito”. Quindi va “probabilmente implementato”, e anche armonizzato con i fondi di sviluppo e coesione, che sono stati spesi solo in minima parte tra il 2014 e il 2021. “Mentre ora, in tre anni dovremmo spendere il triplo”. Il nodo c’è, eccome. Va affrontato in stretto dialogo con Bruxelles. Poi, “c’è l’altra questione: la Commissione europea che adotta il Piano del Repower Eu per l’infrastrutturazione energetica ci dà delle indicazioni. Ma il nostro Paese non può, ad oggi, utilizzare ulteriori risorse a debito. Quindi l’Italia deve formulare e approvare la sua proposta, e anche questo è elemento che entra nel Pnrr”. Un quadro, insiste, “che deve essere condiviso nel suo divenire con la Commissione. Come peraltro indica la scelta del presidente del Consiglio, Meloni: che ha voluto connettere queste deleghe in capo ad un unico ministero”, ha concluso Fitto.

