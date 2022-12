Pnrr, Gentiloni: “Il governo vuole rispettare gli obiettivi, porte aperte a possibili correzioni”

Il governo guidato da Mario Draghi ha rispettato tutti gli obiettivi e il governo di Giorgia Meloni è intenzionato a rispettarli. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a “Mezz’ora in più”. Su possibili correzioni “le porte sono aperte. Fra gennaio e marzo riceveremo emendamenti ai piani da moltissimi Paesi e siamo aperti ma a delle condizioni: emendamenti su obiettivi circoscritti e giustificati; e secondo devono riguardare gli investimenti, e non riforme, perché in quel caso non ci sono motivazioni per il ritardo che non siano l’inadempienza e non lo possiamo accettare”, ha detto Gentiloni. “Il rispetto di questo piano dipende dall’Italia e quando dico che l’Italia vuole rispettare i tempi, io sono fiducioso. Io ci credo”, ha detto Gentiloni.

I Pnrr saranno aggiornati nel primo trimestre del 2023 con due obiettivi: aggiungere un capitolo sull’energia e valutare le cosiddette “circostanze effettive”, ha detto Gentiloni. “In alcuni settori c’è davvero una mancanza oggettiva di componenti di alcuni processi produttivi che giustificano alcuni ritardi, per esempio nel settore delle costruzioni”, ha detto Gentiloni. “Ci possono essere delle circostanze oggettive che hanno ritardato l’attuazione di altri programmi: per esempio con l’Italia stiamo discutendo degli alloggi per gli studenti. Ci sono dei ritardi, forse dovuti a un’impostazione iniziale troppo superficiali e da parte nostre c’è disponibilità a essere flessibili. Dove non possiamo essere flessibili è sulle riforme, perché queste dipendono dalla volontà politica e non da una circostanza oggettiva che lo impedisce”, ha detto il commissario. “Le correzioni vanno fatte in corsa e quindi invito tutti a pigiare sull’accelerazione. Le correzioni non sono una pausa. Continuiamo a spingere, e poi discutiamo delle possibili correzioni”, ha aggiunto.

