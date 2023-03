Bonomi (Confindustria): “Sul Pnrr errori commessi a monte”

Sembra che il Pnrr abbia difficoltà. “Ricordo com’è nato il Piano a Villa Pamphili nel giugno del 2020 – racconta al “Corriere della Sera” il leader di Confindustria Carlo Bonomi —. Lì ebbi un confronto con Giuseppe Conte (allora premier) perché noi immaginavamo un Piano che si concentrasse a rafforzare il potenziale di crescita del Paese. Ci siamo invece trovati di fronte a una serie di interventi a pioggia”. “Poi – continua – è arrivato il governo di Mario Draghi. Ma ebbe quaranta giorni per rifare il piano, non ci fu il tempo di cambiare molto. E ricordo che una parte essenziale dell’intero progetto erano le riforme, eppure non le stiamo affrontando: per avere un passaporto ci vogliono ancora nove mesi”. Per salvare il Pnrr preferirebbe un sistema di crediti d’imposta per investimenti verdi o digitali: “Sicuro, perché siamo a un bivio. O andiamo avanti rendicontando qualsiasi cosa e buttando via i soldi; oppure rinunciamo ai progetti inutili e ci concentriamo su ciò che si può realizzare e che serve. Si può immaginare un sistema tipo Industria 5.0, basato su crediti d’imposta, nel quale la stazione appaltante finale è l’industria privata. Quella che investe. Sarebbe una politica industriale con la persona al centro, dal green, al digitale, al lavoro, alla formazione. E’ il modello applicato da Joe Biden con l’Inflation Reduction Act”. Sembra che uno dei problemi sia nel sistema di governo del piano: “Vedremo, – osserva il presidente – ma il problema vero è la troppa burocrazia della pubblica amministrazione. Con il Pnrr ci era stato assicurato che le riforme si sarebbero fatte. Il risultato è sotto gli occhi di tutti”. Secondo Bonomi “era sbagliato in origine il piano. Capisco i dubbi sul finanziare gli stadi, ma la Commissione Ue aveva approvato. Scopre che non va bene solo ora?”.

Quanto alla riforma del codice degli appalti: “Ci sono dei grossi rischi. Da un lato molti enti possono decidere di assegnare i contratti solo alle grandi imprese per non esporsi a contestazioni, ma così si finisce per penalizzare le piccole e medie. Dall’altro si aprono le porte alle decisioni discrezionali dei partiti e di chi premia gli amici degli amici. Un codice fatto così non incide sui problemi di produttività e trasparenza”. L’altra grande riforma è la delega fiscale: “Ci sono lati positivi. Propongo da anni di far pagare meno tasse alle imprese che investono. Sarebbe giusto riconoscere sgravi anche per chi patrimonializza le imprese. Invece sono contrario agli incentivi per assumere. A creare il lavoro ci pensa l’imprenditore ed è il suo dovere. Il governo deve tagliare le tasse sul lavoro riducendo il cuneo fiscale”, ha concluso Bonomi.

