PizzAut apre a Monza, Mattarella: “Un luogo di esempio e normalità”

“Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l’ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile, invece adesso è la realtà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’inaugurazione della sede di “PizzAut” a Monza. “Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi – ha aggiunto il Capo dello Stato – significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare. Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero, non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato – ha concluso Mattarella – e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi, lavorare insieme ed essere solidali”.

Il Capo dello Stato ha mangiato la pizza Art 1 a lui dedicata, realizzata con soli ingredienti e prodotti dai territori sequestrati alla Mafia e alla Camorra, come tutti gli altri prodotti degustati, compreso il vino Centopassi. Il ragazzo autistico che ha portato le bevande al Presidente ha chiacchierato con lui e ha concluso così rivolgendosi a lui: “Va bene adesso ti lascio mangiare”, Mattarella ha poi sorriso. “Cenare e pranzare con il Presidente è una cosa straordinaria – ha raccontato il fondatore e ideatore di PizzAut Nico Acampora durante l’evento -, invidiateci perché stiamo parlando in maniera meravigliosa”.

Durante il pranzo Mattarella ha salutato il cantante Stefano Belisari, in arte Elio (del gruppo Elio e le Storie Tese) e il figlio Dante, autistico. Il cantante ha ringrazio il Presidente affermando che “ha fatto una grande cosa a essere qui oggi”. Il giovane 13enne indossava una felpa con il disegno del cartone animato del Pokemon Pikachu e il Presidente gli ha detto: “Pikachu è una ottima scelta Dante”. Il figlio di Elio, poi, ha affermato: “Il mio nome è Dante, ho 13 anni sono autistico e ne vado fiero. Finalmente ho un’altra casa qui a Monza e quando diventerò grande voglio lavorare qua – ha spiegato – perché questo é il mio unico futuro, grazie a PizzAut cresco”. A fine pranzo è stata offerta al Capo dello Stato Mattarella una torta tricolore, con scritto sopra “Presidente uno di noi”. “Sono uno di voi, questo per me è un complimento perché sono uno di voi, grazie”, ha risposto Mattarella. Al Capo dello Stato hanno regalato, oltre un fumetto e un suo ritratto, anche un grembiule rosso con la scritta “Mattarella uno di noi”.

Il Presidente è stato accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vescovo ausiliare dell’ arcidiocesi di Milano Giovanni Raimondi e il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone. Dopo la benedizione e il taglio del nastro è stato eseguito “l’inno alla Gioia” al violino da un giovane ragazzo autistico, Andrea, dedicato al Presidente Sergio Mattarella, in ascolto. “Qui sono schierati tutti i miei ragazzi e Andrea, che in pochi mesi ha imparato a leggere la musica – ha spiegato il fondatore e ideatore di PizzAut Nico Acampora durante l’evento – ora suona il violino, lavora e ha preparato per lei ‘l’Inno alla Gioia’”. Dopo l’esecuzione il Capo dello Stato ha applaudito e si è complimentato con il giovane.

