Più autonomia alle regioni? Il Covid ha dimostrato quant’è importante il governo centrale

Con la diffusione della bozza sull’autonomia regionale predisposta dal ministro Roberto Calderoli il governo di centrodestra sembra voler accelerare il percorso per una nuova riforma che da sempre è nei progetti della Lega. Non tutti per la verità, nella compagine governativa, la pensano come Calderoli e Matteo Salvini, ma appare difficile che si possa tornare indietro rispetto a quella autonomia differenziata che è già in Costituzione, dopo la riforma del Titolo V attuata dal centrosinistra ed entrata in vigore il primo gennaio 2001. Oltretutto l’autonomia è un tema trasversale che divide anche i governatori eletti nelle liste del Partito democratico. Va ricordato che la richiesta di allargare le maglie dell’autonomia è venuta anche dalla Regione Emilia Romagna, oltre che dal Veneto e dalla Lombardia.

E’ chiaro che, per chi governa una regione, avere più poteri e più disponibilità finanziarie è certo un vantaggio oltre che un obiettivo. C’è anche chi protesta, come è successo dopo la presentazione della bozza a firma Calderoli. Le regioni del Sud, Calabria, Puglia e Campania in particolare, sono insorte. Il più duro è stato proprio il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha posto l’accento su un tema fondamentale: il rischio che con l’autonomia differenziata si finisca per spaccare in due il Paese, più di quanto non sia già diviso. Concetti ribaditi da Carlo Calenda, il quale, commentando la richiesta di 18 parlamentari d’introdurre lo studio del dialetto veneto sin dalle scuole elementari, commenta: “In una nazione che ha un debole senso dell’unità e scarso patriottismo repubblicano, dove la conoscenza della lingua italiana è insufficiente e quella delle istituzioni nulla, come può venire in mente di insegnare il Veneto?”.

E poco valgono, per De Luca, i moniti di Calderoli quando afferma che il Sud deve dimostrare quanto vale veramente. Se si completerà il percorso indicato dal nuovo ministro delle Regioni e delle autonomie, si porrà il tema della centralità dello Stato e del ruolo delle istituzioni centrali. Non è questione di poco conto, solo che si pensi alla recente e drammatica pandemia. La verità è che nei giorni del Covid la sanità regionale ha fallito clamorosamente anche dove, vedi la Lombardia, il sistema sembrava a prova di crisi. E solo grazie all’intervento dello Stato e alle norme decise e varate dal governo e dal ministero della Sanità si è riusciti a frenare quella che sembrava un’ecatombe nazionale. Alla prova dei fatti l’autonomia regionale in tema di sanità ha fallito. Non un buon viatico per una nuova riforma che allarghi ulteriormente gli spazi di autonomia delle regioni.

