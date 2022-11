Pittella: “Letta ha sbagliato, nella segreteria Pd atteggiamento ondivago”

“Vedevo nella segreteria di Zingaretti prima e in quella di Letta poi un atteggiamento ondivago, un ammiccamento al M5s che snaturava la cultura e l’impianto riformista sui grandi temi. Da quello dell’ambiente e dell’energia a quello dei diritti e della giustizia. Per arrivare alla difesa delle istituzioni quando il parlamento è stato dileggiato”. Lo dice il senatore Gianni Pittella in una intervista a “Repubblica” dopo aver lasciato il Partito democratico per approdare ad Azione di Calenda. “Un annetto fa gli scrissi una lettera aperta nella quale chiedevo una svolta riformista. E di dialogare con Renzi e Calenda: per me è l’area di riferimento, invece è stata scelta un’altra strada”, ricorda. Il taglio dei parlamentari “è stata una scelta errata: ho anche firmato per il referendum. Ormai la spinta socialista e riformista che doveva trovare spazio nel Pd non c’è più”, spiega Pittella.

Sul Terzo polo di Renzi e Calenda poi aggiunge: “Voglio augurarmi che il nascente Terzo polo possa rispecchiare le attese di tanti. Voglio sperare che possa raccogliere un’ansia diffusa di cambiamento dopo questo bipolarismo innaturale fra una sinistra radicale e una destra-tutta-destra, senza un centro moderato: lì decidono Meloni e Salvini”.

A Letta Pittella rimprovera soprattutto “la gestione delle candidature. Però dopo la linea politica impostata, che per me è la cosa principale”. “C’è la scelta dei candidati, fatta senza criterio. Senza né capo né coda. Senza rispettare i territori. Ma come si fa a calare dall’alto i candidati? Questo è un modo per allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica. E questo è successo in tante parti d’Italia”.

E sulla mancata candidatura di suo fratello in Basilicata spiega: “La mia scelta non è legata a un fatto familiare, chi mi conosce sa che questo modo di fare non mi appartiene”. “Perché lui è stato governatore della Basilicata, ricandidato all’unanimità dal Pd lucano alle regionali, con una candidatura respinta per una vicenda giudiziaria (fu mandato ai domiciliari per un’inchiesta sulla sanità lucana) da cui è stato assolto. Allora un partito serio, che ha nel cuore la cultura dei diritti, non candida un suo governatore che ha subito un’ingiustizia così profonda?”, conclude.

