Pino Insegno ricevuto nuovamente a palazzo Chigi: “Chi vedo? Sono fatti miei”

L’attore e conduttore televisivo Pino Insegno è stato oggi, per circa mezz’ora, a palazzo Chigi. Insegno, che è entrato nella sede del governo con in un mano una copia del suo libro, non ha voluto rispondere ai cronisti su chi avrebbe incontrato. “Sono fatti miei”, ha sottolineato. Il famoso attore, conduttore e doppiatore italiano si è recato a Chigi anche il 14 marzo scorso.

L’attore ha anche presentato a Roma una convention a sostegno dell’allora candidato alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Insegno, 63 anni ad agosto, è noto al grande pubblico da oltre vent’anni quando ha esordito come membro della “Premiata Ditta”. Oggi presta la sua voce ad attori del calibro di Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen.

