Pil, il ministro Giorgetti: “Le stime confermano la tenuta del tessuto economico”

“La crescita congiunturale nel trimestre estivo, seppure in decelerazione rispetto ai trimestri precedenti, si è attestata allo 0,5 per cento grazie al forte contributo dei servizi"

Le recenti stime per il Pil relative al terzo trimestre dell’anno “hanno sorpreso al rialzo, confermando la sostanziale tenuta del tessuto economico nazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). “La crescita congiunturale nel trimestre estivo, seppure in decelerazione rispetto ai trimestri precedenti, si è attestata allo 0,5 per cento grazie al forte contributo dei servizi. Questo risultato, che ha sorpreso la totalità dei previsori – ha evidenziato Giorgetti – ha consentito di migliorare la previsione di crescita tendenziale del Pil per l’anno in corso”.

Le stime interne “prefigurano per l’ultima parte dell’anno una variazione negativa del Pil, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto dell’industria e un rallentamento della crescita del settore dei servizi”, ha detto Giorgetti. “Il sorprendente e positivo andamento dell’attività economica rilevato nel terzo trimestre dell’anno si inserisce – ha spiegato Giorgetti – in un contesto macroeconomico gravato dal peggioramento degli indicatori qualitativi, già prefigurato a fine settembre. Le indagini Istat sul clima di fiducia delle imprese e dei consumatori continuano a delineare un quadro dominato dall’incertezza e dal deteriorarsi delle aspettative, colto anche dall’evoluzione degli indici Pmi che, già dallo scorso luglio, si collocano al di sotto della soglia di espansione”.

L’aggiornamento dei tassi di interesse “sottostanti la previsione della spesa per interessi passivi, che scontano le recenti evoluzioni dei mercati anche a seguito delle decisioni adottate dalla Bce, ha determinato, rispetto alle stime di settembre, un incremento della spesa per interessi in valore nominale pari a circa 2 miliardi nel 2022, 3,6 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 4,7 miliardi nel 2025”, ha aggiunto il ministro dell’Economia e delle Finanze.

