Piemonte, Unioncamere: nel 2022 la produzione industriale è aumentata del 3,4 per cento

In Piemonte il settore dell’industria manifatturiera ha scongiurato nell’anno appena passato il rischio recessione. Lo certificano i dati diffusi da Unioncamere nella 205esima indagine congiunturale sull’industria manifatturiera. La crescita media della produzione nel 2022 è stata del 3,4 per cento. A spingere il dato il colpo di coda del IV trimestre che è passato dal +1,7 per cento al +2,7 per cento. “Siamo orgogliosi del nostro Piemonte: i dati del IV trimestre 2022 ci mostrano una regione che continua a mettere a segno risultati positivi, che reagisce alle varie crisi energetiche e geopolitiche con forza e determinazione. Una crescita diffusa per territori, specializzazioni e classi dimensionali vuol dire che nessuno viene lasciato indietro – ha affermato Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte -.

Le istituzioni, tra cui le Camere di commercio, come sempre sono a fianco delle aziende: l’economia va sostenuta con piani di digitalizzazione, sburocratizzazione e accesso al credito. In un’ottica green. Azioni pienamente individuate all’interno del Pnrr e dei bandi regionali Fesr 21-27″, ha sottolineato Coscia. Il comparto con la performance migliore nel IV trimestre 2022 è stato quello della filiera dei mezzi di trasporto con un +8 per cento. Mentre, a livello territoriale, è la zona Torinese (+4,6 per cento) seguita da quella Biellese (+4 per cento) la più performante. Nonostante questi dati rimane un segnale negativo che riguarda gli investimenti. Nel 2022 solo tre imprese su dieci hanno effettuato investimenti.

