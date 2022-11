Unioncamere: la produzione manifatturiera in Piemonte cresce dell’1,7 per cento nel terzo trimestre

Il segno più rimane, ma la crescita è sempre più debole. E’ questo il quadro del III trimestre per la produzione manifatturiera Piemontese raccolto da Unioncamere in collaborazione con Intesa-Sanpaolo e Unicredit.

I dati da luglio a settembre 2022 mostrano una crescita rallentata all’1,7 per cento (contro il +5,2 e il +3,8 per cento del I e II trimestre) a causa del contesto economico internazionale, caratterizzato da un forte rallentamento della domanda, causato da un lato dall’erosione del potere d’acquisto delle famiglie per l’impennata dell’inflazione, dall’altro a politiche monetarie più restrittive. La crescita produttiva complessivamente registrata nei primi nove mesi del 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, è stata del 3,6 per cento. Nel rapporto tra ordinativi interni e estero, vince il secondo con un +5,1 per cento contro l’1,6 per cento. Nel periodo luglio-settembre 2022, così come nei primi due trimestri dell’anno, la performance più intensa è stata quella della filiera tessile, che ha evidenziato un aumento della produzione del 7,2 per cento. Sulla produzione sono le aziende medie quelle che mostrano un aumento più significativo a quota 4,4 punti percentuali. Al contrario, le imprese di grandi dimensioni, hanno registrato un calo dell’1,2 per cento.

Il territorio che registra i risultati migliori sul fronte della produzione è Biella, con un +5,8 per cento. Con la crisi attuale, poco più di un’impresa su quattro ha dovuto ridurre la produzione per far fronte all’aumento dei costi o alle difficoltà di approvvigionamento. Il 67 per cento pensa che potrebbe rivedere i prezzi di vendita ed il 13 per cento prevede di investire in energie rinnovabili. “I dati che presentiamo oggi, relativi al terzo trimestre dell’anno, vanno letti come un sonoro campanello d’allarme: lo sviluppo della nostra regione si sta a poco a poco restringendo, con future conseguenze sugli investimenti degli imprenditori nei campi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, oltre che del capitale umano – ha affermato il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia -. Non possiamo permettere che questo avvenga. Dobbiamo intervenire con urgenza, soprattutto a livello europeo e nazionale, per invertire questo trend condizionato da crisi internazionali che hanno riflessi concreti sulla quotidianità delle imprese piemontesi. Le aziende non possono difendersi da sole dallo sconsiderato aumento dei costi dell’energia: occorre aiutarle, per scongiurarne la chiusura”.

Mentre Marco Montermini, il responsabile Corporate Nord Ovest di UniCredit, ha sottolineato che, “sicuramente il mercato è preoccupato per l’inflazione, per la guerra, per le problematiche energetiche, ma l’Italia continua a crescere più della Germania e della Francia e la ricchezza delle famiglie in Italia si attesta a oltre 10 mila miliardi ed è aumentata di quasi 200 miliardi rispetto ai livelli pre Covid. Ci aspettiamo una lieve recessione che ci sarà, magari per uno, due o tre trimestri, ma poi riteniamo che assisteremo a un rimbalzo. A livello Piemonte, stando ai dati con noi sviluppati da Prometeia, per il 2022 si stima una crescita del Pil, anche se leggermente meno solida rispetto alle previsioni nazionali (2,7 per cento vs 2,9 per cento). Come UniCredit siamo sempre stati vicini alle esigenze delle comunità: siamo già intervenuti in anticipo e proattivamente con gli aiuti per contribuire a mitigare gli impatti negativi che derivano dalla pericolosa spinta inflattiva. Abbiamo lanciato ‘UniCredit per l’Italia’, un piano di azione del valore complessivo di 8 miliardi con l’obiettivo di sostenere il reddito disponibile delle famiglie e la liquidità del sistema produttivo. Offriamo, ai nostri clienti azioni concrete e flessibili in grado di dare un contributo per una gestione più elastica dei conti familiari e aziendali, permettendo di affrontare meglio le diverse priorità quotidiane e consentendo una maggiore protezione a fronte dell’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione”.

Infine, il direttore commerciale Imprese Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo Sergio Bava, ha spiegato che, “Le misure che Intesa-Sanpaolo sta mettendo in campo vanno in due direzioni: un ulteriore sostegno per fronteggiare le attuali difficoltà legate all’aumento delle materie prime e dell’energia, e di stimolo affinché la transizione green e digitale, strategica per la competitività futura, non si fermi. L’ultimo intervento di pochi giorni fa, Crescibusiness, è un piano articolato da 5 miliardi dedicato alle moltissime micro e piccole imprese più esposte agli effetti della crisi. Prevede liquidità e finanziamenti garantiti ed azzera per un anno le commissioni sui micropagamenti tramite Pos fino a 15 euro. Da inizio anno Intesa Sanpaolo ha complessivamente stanziato 32 miliardi di euro per imprese e micro-imprese al fine di affrontare la crisi energetica e il contesto determinato dal conflitto in Ucraina. Guardiamo con fiducia alla capacità di resilienza delle pmi del Piemonte. I nostri gestori sul territorio ci dicono che per i prossimi mesi si aspettano minori ricavi, ma sappiamo anche che nel manifatturiero il fatturato 2021 è aumentato del 23,3 per cento rispetto all’anno precedente, superando del 9,2 per cento i livelli pre-Covid del 2019. Dal 2020 abbiamo notato un aumento del patrimonio netto sul passivo e delle disponibilità liquide. Queste ‘scorte’ permetteranno alle imprese piemontesi di affrontare con le spalle più larghe le difficoltà previste per la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo”, ha concluso.

