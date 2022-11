I fenomeni più forti dovrebbero avvenire in particolare sui settori a nord del fiume Po nel pomeriggio di domani

Dopo il caldo arido in Piemonte è previsto l’arrivo di un’ondata di temporali. I fenomeni più forti dovrebbero avvenire in particolare sui settori a nord del fiume Po nel pomeriggio di domani. L’Arpa ha diffuso l’allerta gialla per possibili rischi connessi alle precipitazioni.

