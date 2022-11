Piemonte: in arrivo ulteriori 7,7 milioni di euro per i bambini con disabilità

La Regione Piemonte per conto dell’assessora alla Famiglia Chiara Caucino ha annunciato l’arrivo di ulteriori 7,7 milioni di euro per i bambini con disabilità. “E’ ormai evidente che parecchi piccoli hanno bisogno di professionisti che li affianchino in un percorso educativo specifico per integrarsi ed esprimere le loro capacità – ha affermato Caucino -. Con questo stanziamento, che raddoppia il precedente il ministro alla Disabilità dimostra una grande attenzione per i minori fragili, la stessa che la Regione Piemonte ha sempre messo ai primi punti del proprio programma. Si tratta dell’ennesima prova che quando si lavora in sinergia, con volontà di ottenere il risultato con passione per sostenere davvero i più fragili i risultati, anche quelli più complicati, non tardano ad arrivare. Questa giunta punta infatti sull’inclusività e continuerà a farlo anche in futuro”, ha concluso.

