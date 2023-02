Piemonte: il turismo torna ai livelli pre-Covid, +11 per cento di ospiti stranieri rispetto al 2019

Il 2022 turistico in Piemonte si è chiuso con un segno più anche guardando ai dati pre-Covid. Lo ha reso noto l’Osservatorio turistico della Regione Piemonte in una conferenza stampa che si è svolta questa mattina nel Palazzo della Regione. Il dato maggiormente in crescita è quello dei movimenti dall’estero. Il Piemonte ha segnato un +11 per cento rispetto al periodo pre-pandemico. L’80 per cento di questi pernottamenti provengono dai principali 7 mercati Europei, ovvero Germania, BeNeLux, Francia, Svizzera, Uk, Scandinavia, Spagna, e dagli Usa. Numeri positivi rispetto al 2019 anche per i pernottamenti (+0,1 per cento) e per gli arrivi (+3,3 per cento). Guardando al 2021, il Piemonte ha registrato un +57 per cento di arrivi e +51 per cento di presenze.

A trainare il Piemonte è soprattutto la Città di Torino, mentre la montagna è ancora in sofferenza: pur essendo in crescita rispetto al 2021, ha registrato numeri ancora inferiori al periodo pre-pandemico. Il capoluogo Piemontese ha registrato un incremento del 5,6 per centro negli arrivi e del 6 per cento nelle presenze rispetto al 2019. La quota dei pernottamenti di provenienza italiana ha superato ancora nettamente quella estera: rispettivamente, 63 per cento e 37 per cento. Numeri che comunque certificato l’importante crescita del mercato estero. Si sono infatti moltiplicati per 2,5 rispetto al 2021 e sono cresciuti anche rispetto al 2019, con un +23 per cento di arrivi e +26,8 per cento di presenze. Il primo mercato estero per Torino è la Francia, che vale il 18 per cento, seguita da Spagna, Svizzera e Germania con il 7 per cento.

Analizzando l’andamento mensile, è stato il mese di ottobre a registrare il maggior numero di arrivi (169 mila), mentre maggio ha registrato il valore più alto nei pernottamenti (oltre 470 mila). Infine, guardando al dato generale, il territorio dell’Atl di Turismo Torino e Provincia ha registrato movimenti turistici per oltre 2,5 milioni di arrivi e quasi 6,7 milioni di presenze.

