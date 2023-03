Piemonte: i rincari e le difficoltà nel reperimento dei materiali hanno rallentato i cantieri

I rincari delle materie prime e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento hanno rallentato i cantieri. Lo hanno reso noto Confindustria e Unioncamere Piemonte nel rapporto Oti 2022 (passato da 50 a 72 infrastrutture monitorate) presentato questa mattina nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Le opere segnalate come in grave ritardo, tra le altre, sono la Tangenziale Est di Torino, la parte di autostrada A5 Torino-Aosta che necessità della messa in sicurezza dopo la frana a Quincinetto e i lavori sulle ferrovie Novara-Malpensa-Seregno e Torino-Pinerolo. Secondo il Rapporto, entro il 2032 verranno ultimate 33 grandi opere. “Il valore complessivo delle opere che dovrebbero essere concluse entro il 2032 ammonta a oltre 23 miliardi, pari a quasi due punti di Pil regionale per i prossimi dieci anni. Insieme alle proposte contenute nel piano industriale che abbiamo condiviso con la Regione nel 2021 – ha affermato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -.

Competenze e innovazione, accompagnate da infrastrutture materiali e immateriali finalmente al passo con i tempi, sono le condizioni indispensabili per rafforzare il percorso di crescita che questo territorio ha avviato subito dopo il lockdown. Diventa quindi necessario accelerare le procedure per reperire i 10 miliardi che al momento non sono ancora stati erogati su queste opere essenziali per il Piemonte”, ha continuato Gay. Mentre Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte, ha sottolineato la necessità di “ripartire da una nuova idea di territorio: un luogo di flussi e connessioni fatto di turisti, studenti, investitori, imprese e famiglie. In quest’ottica, puntando su digitalizzazione, nascita e rigenerazione d’impresa, sostenibilità ecologica, logistica e infrastrutture si potrà davvero contribuire allo sviluppo del territorio piemontese. Oti, in quest’ottica, ci permette di rafforzare il coordinamento degli interventi, aumentando l’efficienza del sistema. Dobbiamo realizzare ancora molte opere per dare impulso alle economie delle singole province: rilanciare gli investimenti vuol dire dare nuove chance di benessere alle nostre imprese e alle nostre famiglie”.

Infine, l’assessore ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi ha spiegato che “le opere più importanti sono ripartite. Parliamo della Pedemontana Biellese, dell’avanzamento della Tav e della Asti-Cuneo, ma anche di opere di rango inferiore. Dal Governo stiamo avendo un ottimo supporto e il dialogo è continuo e costante. Da un punto di vista delle infrastrutture siamo in momento favorevole per la nostra regione, con una ricaduta positiva soprattutto per il lavoro e la viabilità”, ha concluso.

