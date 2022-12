Piemonte: export in crescita del 18,1 per cento nel 2022

In Piemonte l’export è cresciuto del 18,1 per cento nei primi 9 mesi del 2022. Lo certificano i dati di Unioncamere Piemonte. Il valore delle esportazioni del territorio si è attestato a 49,9 miliardi di euro. Numeri che confermano la Regione come la quarta esportatrice (dopo Lombardia, Veneto e Emilia Romagna), con una quota del 9,3 per cento sul totale nazionale, però in diminuzione rispetto al 9,6 per cento del 2021. Il risultato migliore per settore si è visto nei mezzi di trasporto con un’espansione del 31 per cento. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nei primi 9 mesi del 2022 il bacino dell’Ue-27 ha attratto il 55,8 per cento dell’export regionale. Dei vari paesi la Francia si è confermata il primo partner per il Piemonte con una quota del 13,8 per cento. Lo sviluppo delle esportazioni è stato più forte a Biella con un +30,1 per cento.

“Cresce l’export del Piemonte nei primi nove mesi del 2022. Tutti i settori (tranne la gomma-plastica) e tutte le province (sul podio, Biella) segnano andamenti positivi, confermando la nostra regione la quarta regione italiana esportatrice – ha affermato Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte -. Continuare a sostenere l’eccellenza delle nostre merci è per le Camere di commercio una priorità: l’internazionalizzazione, unita a strutturati processi di digitalizzazione, è la chiave di volta per far prosperare l’intero territorio e per sviluppare un’economia competitiva”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram